MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndMouseFocusKill 

MouseFocusKill

清除保存的鼠标按钮状态并解除控件激活。

bool  MouseFocusKill(
   const long  id=CONTROLS_INVALID_ID      // id
   )

参数

id=CONTROLS_INVALID_ID

[输入]  接收鼠标焦点的控件标识符。

返回值

控件解除激活结果。