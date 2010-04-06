WPR with 2 Moving Averages MT5 r
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 5.19
- アクティベーション: 10
Crypto_Forex MT5用インジケーター「WPR with 2 Moving Averages」（リペイント機能なし）
- WPR自体はスキャルピングに最適なオシレーターの1つです。
- 「WPR and 2 Moving Averages」インジケーターを使用すると、WPRオシレーターの高速移動平均線と低速移動平均線を確認できます。
- このインジケーターを使用すると、価格調整を早期に把握できます。
- このインジケーターはパラメータで簡単に設定でき、どの時間枠でも使用できます。
- 買いと売りのエントリー条件は画像で確認できます。
- WPR MA クロスの PC およびモバイル アラート付き。
買いシグナルの条件例：
(1) - 高速MAが低速MAを下向きにクロスし、WPR値が-50を下回っている場合：買いトレードを開きます。
(2) - WPR値が-20を超える買われすぎゾーンに入ったら：買いトレードを終了します。
売りシグナルの条件例：
(1) - 高速MAが低速MAを下向きにクロスし、WPR値が-50を超えている場合：売りトレードを開きます。
(2) WPR値が-80を下回る売られ過ぎゾーンに入ったら、売りトレードを終了します。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。