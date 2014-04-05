Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
- インディケータ
- Tahir Mehmood
- バージョン: 4.2
- アップデート済み: 2 12月 2025
- アクティベーション: 7
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5
高度なシグナル検出機能を備えたプロフェッショナル向けマルチタイムフレーム取引インジケーター。
概要
Parabolic SAR V3 + ADX は、トレンド追随型の Parabolic SAR とトレンド強度を測定する Average Directional Index (ADX) を組み合わせた高性能テクニカル分析インジケーターです。この改良版は、ペアごとの最適化、多言語アラートシステム、そしてプロトレーダー向けの多時間足ダッシュボードを搭載しています。
主な特徴
基本機能
- PSAR 統合：ステップ値と最大値を調整可能なトレンド反転検出。
- ADX フィルターシステム：トレンド強度に基づき弱いシグナルを除外。
- +DI / -DI クロス検出：追加のシグナル確認を提供。
- ADX クラウド表示：動的な高さ調整によるトレンド強度の可視化。
ペア別最適化
主要な取引ペアに対する保守的なプリセット設定：
- XAUUSD（金）：貴金属のボラティリティに最適化。
- EURUSD：主要通貨ペア向けに調整。
- USDJPY：円クロス動向に適応。
- XAGUSD（銀）：銀市場の特性に最適化。
- BTCUSD：仮想通貨のボラティリティに対応。
高度なアラートシステム
- 多言語サポート：10言語対応のアラート。
- モバイル通知：スマートフォンへプッシュ通知。
- サウンドアラート：カスタマイズ可能な音声通知。
- バー確定時通知：確定足のみでアラートを発生。
プロフェッショナルダッシュボード
- マルチタイムフレーム分析：7つの時間軸（M1〜D1）を同時監視。
- カラーコード状態：トレンド強度を視覚的に表示。
- ADX メーター：3段階カラー表示によるトレンド強度指標。
- シグナルボックス表示：買い／売りシグナルを矢印付きで明確に表示。
ビジュアル強化
- シグナルボックス：エントリーポイントを示すカスタマイズ可能な矩形。
- トレンドライン：シグナルポイントを結ぶ動的なライン。
- ADX 値表示：リアルタイムで ADX 値を表示。
- 透明度調整：全ビジュアル要素の不透明度を調整可能。
技術仕様
シグナル生成
- 買いシグナル：PSAR が価格の下に位置 + ADX が閾値以上 + オプション DI 確認。
- 売りシグナル：PSAR が価格の上に位置 + ADX が閾値以上 + オプション DI 確認。
- 弱シグナルフィルタリング：ADX が最小値を下回る場合はシグナルを除外。
カスタマイズオプション
- ビジュアル設定：カラーおよび透明度の詳細設定。
- ボックス寸法：シグナルボックスの長さと高さを調整可能。
- ADX 閾値：シグナル有効化の最小レベルを設定可能。
- クラウド設定：高さと色をカスタマイズ可能。
パフォーマンス特性
- 計算最適化：効率的なバッファ管理で動作を軽快化。
- メモリ管理：削除時にオブジェクトを自動クリーンアップ。
- マルチハンドル対応：複数時間軸データを同時処理。
使用例
プロフェッショナルトレーディング
- スイングトレード：中期トレンドの識別とエントリーポイント検出。
- スキャルピング：ADX 確認付き短期シグナル生成。
- ポートフォリオ管理：複数資産のペア別監視。
リスク管理
- シグナルフィルタリング：ADX 閾値でレンジ市場の取引を防止。
- トレンド確認：複数インジケーターの一致で誤シグナルを減少。
- ビジュアルの明確さ：シグナルの視覚的明瞭化により誤判断を防止。
このプロフェッショナル指標は、実績のあるテクニカル分析手法とモダンなUIデザインを組み合わせ、あらゆる市場環境や取引スタイルにおいて信頼できるトレンド分析とシグナル生成を提供します。
PSAR+ADX 時間軸別トレードスタイルガイド
スキャルピング（M1〜M5、保有時間：数分）
アグレッシブスタイル – 推奨
設定：
- 時間軸：M1、M5
- PSAR シグナルのみ（ADX フィルターなし）
- PSAR 反転時の即時エントリー
- ストップロス：10〜20ピップス
理由：素早いモメンタム変化を捉え、ADX 遅延なし。シグナル頻度が高く、スキャルピングに最適。
保守的スタイル – 非推奨
- ADX 確認により遅延発生
- 短期チャンスを逃す
- シグナル頻度が少ない
- 長期トレード向け