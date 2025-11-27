Haven Bar Replay
- インディケータ
- Maksim Tarutin
- バージョン: 1.0
Haven Bar Replay — あなた専用のトレード練習シミュレーター
ご紹介します。 Haven Bar Replay は、裁量トレードの練習や戦略テストのためのプロフェッショナルなシミュレーターです。MT5チャートを「過去検証プレイヤー」に変え、数ヶ月分の市場の動きをわずか数分で体験できます。
利益を出せるトレーダーになりたいけれど、セットアップが形成されるのを何時間も待ちたくないですか？このツールはそんなあなたのためのものです。リアルタイム市場と同じように、過去データを使って相場観を養い、仮説を検証し、スキルを磨きましょう。
なぜ Haven Bar Replay がトレーダーに不可欠なのか？
-
「チャートの右端」効果
インジケーターは「未来（本物のローソク足）」を完全に隠し、シミュレーション部分のみを表示します。先の動きをカンニングすることなく、正直に判断を下せます。
-
時間の完全なコントロール
退屈なレンジ相場は早送りし、重要なニュースの場面ではスロー再生。レートの進む速度を完全にコントロールできます。
-
スマートナビゲーション
マーカーをドラッグするか、マウスをダブルクリックするだけで、過去のあらゆる時点へ瞬時に移動できます。
-
スムーズスクロール
価格の動きに合わせてチャートが自動的にスライドし、画面がガタつくことなく快適に監視できます。
使用ガイド：シミュレーターの操作方法
-
任意のチャートと時間足を開きます。
-
Haven Bar Replay インジケーターを適用します。
-
チャート上に 垂直線（マーカー） と 操作パネル が表示されます。
-
テストを開始したい日付まで、マーカーを左へドラッグします。
-
パネルの Play（再生） を押すか、ホットキーを使用します。ローソク足が一本ずつ描画され始めます。
操作とホットキー (Hotkeys)
最大のスピードと利便性を実現するため、キーボード操作を実装しました。常にマウスをクリックする必要はありません。
|動作
|キー / 方法
|説明
|再生 / 一時停止
|CTRL
|自動再生の開始と停止。
|1コマ進む
|X
|正確にローソク足1本分進みます（足ごとの分析用）。
|1コマ戻る
|Z
|ローソク足1本分戻ります（見逃した場合など）。
|テレポート
|ダブルクリック
|チャート上の任意の場所をダブルクリックして、そこへ瞬時に移動します。
|巻き戻し / 移動
|ドラッグ＆ドロップ
|マウスで垂直マーカー線を任意の場所へドラッグします。
インジケーター設定
-
InpDefSpeed – デフォルトの再生速度（ミリ秒）。数値が小さいほど、チャートは速く動きます。
-
InpHideReal – リアルチャートを隠す設定。（右側の履歴が見えないよう、true を推奨します）。
-
Visual Settings – 陽線・陰線およびマーカーラインの配色設定。お使いのチャートに合わせて調整してください。
Haven Bar Replay で、過去のデータを「経験」に変えましょう。良いトレードを！