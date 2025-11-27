Haven Bar Replay — あなた専用のトレード練習シミュレーター ご紹介します。 Haven Bar Replay は、裁量トレードの練習や戦略テストのためのプロフェッショナルなシミュレーターです。MT5チャートを「過去検証プレイヤー」に変え、数ヶ月分の市場の動きをわずか数分で体験できます。

利益を出せるトレーダーになりたいけれど、セットアップが形成されるのを何時間も待ちたくないですか？このツールはそんなあなたのためのものです。リアルタイム市場と同じように、過去データを使って相場観を養い、仮説を検証し、スキルを磨きましょう。

なぜ Haven Bar Replay がトレーダーに不可欠なのか？

「チャートの右端」効果

インジケーターは「未来（本物のローソク足）」を完全に隠し、シミュレーション部分のみを表示します。先の動きをカンニングすることなく、正直に判断を下せます。

時間の完全なコントロール

退屈なレンジ相場は早送りし、重要なニュースの場面ではスロー再生。レートの進む速度を完全にコントロールできます。

スマートナビゲーション

マーカーをドラッグするか、マウスをダブルクリックするだけで、過去のあらゆる時点へ瞬時に移動できます。

スムーズスクロール

価格の動きに合わせてチャートが自動的にスライドし、画面がガタつくことなく快適に監視できます。

使用ガイド：シミュレーターの操作方法

任意のチャートと時間足を開きます。 Haven Bar Replay インジケーターを適用します。 チャート上に 垂直線（マーカー） と 操作パネル が表示されます。 テストを開始したい日付まで、マーカーを左へドラッグします。 パネルの Play（再生） を押すか、ホットキーを使用します。ローソク足が一本ずつ描画され始めます。

操作とホットキー (Hotkeys)

最大のスピードと利便性を実現するため、キーボード操作を実装しました。常にマウスをクリックする必要はありません。

動作 キー / 方法 説明 再生 / 一時停止 CTRL 自動再生の開始と停止。 1コマ進む X 正確にローソク足1本分進みます（足ごとの分析用）。 1コマ戻る Z ローソク足1本分戻ります（見逃した場合など）。 テレポート ダブルクリック チャート上の任意の場所をダブルクリックして、そこへ瞬時に移動します。 巻き戻し / 移動 ドラッグ＆ドロップ マウスで垂直マーカー線を任意の場所へドラッグします。

インジケーター設定

InpDefSpeed – デフォルトの再生速度（ミリ秒）。数値が小さいほど、チャートは速く動きます。

InpHideReal – リアルチャートを隠す設定。（右側の履歴が見えないよう、 true を推奨します）。

Visual Settings – 陽線・陰線およびマーカーラインの配色設定。お使いのチャートに合わせて調整してください。

Haven Bar Replay で、過去のデータを「経験」に変えましょう。良いトレードを！