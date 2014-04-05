Doji breakout pattern MT5 r

Crypto_Forex MT5 用インジケーター「Doji ブレイクアウト パターン」

- インジケーター「Doji ブレイクアウト パターン」は純粋なプライス アクション トレーディングです。再描画なし、遅延なし。
- インジケーターは、Doji パターンのトレンド方向へのブレイクアウトを検出します。Doji キャンドルはパターンの中央にあり、最後のキャンドルはブレイクアウト 1 です。
- 強気の Doji ブレイクアウト パターン - チャート上の青い矢印シグナル (画像を参照)。
- 弱気の Doji ブレイクアウト パターン - チャート上の赤い矢印シグナル (画像を参照)。
- PC およびモバイルのアラート付き。
- インジケーター「Doji ブレイクアウト パターン」は、サポート/レジスタンス レベルと組み合わせるのに適しています。

これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。

