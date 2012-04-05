Market Hours MT5
- インディケータ
- Frederick Langemark
- バージョン: 1.5
- アップデート済み: 20 12月 2025
Forex Vitals Market Hours（MT5）— セッションレンジボックス＋ライブ・セッションダッシュボード（無料）
FX（Forex）の値動きは、取引する時間帯によって大きく変わります。このインジケーターはそれを可視化するために、主要4セッション—シドニー、東京、ロンドン、ニューヨーク—それぞれの高値/安値（High/Low）レンジボックスをチャート上に直接描画します。各セッションのレンジがどこで形成されたか、また**重なり時間（例：ロンドン/NY）**で価格がどう動いたかを一目で確認できます。
できること
**セッション別レンジボックス（高値/安値）**を色分け表示
塗りつぶしあり／なし（枠線のみ）の切り替え
セッション開始の縦線マーカー（開始直後のモメンタム変化を捉えやすい）
チャート上のライブダッシュボードで現在のアクティブセッション（ロンドン/NYなどの重なりも）を表示
DST（夏時間）対応のセッション時間（ロンドン／ニューヨーク／シドニー）
ブローカー時間の自動調整（オフセットを自動計算してセッションを正しく整列）
使用セッション時間（現地時間）
ロンドン： 08:00–17:00（DST対応）
ニューヨーク： 08:00–17:00（DST対応）
シドニー： 07:00–16:00（DST対応）
東京： 09:00–18:00
対応タイムフレーム
日中足向け（M1〜H1）に設計。（見やすさと動作負荷のため、セッションボックス／縦線は日中足に限定しています。）
入力（Inputs）
Draw_Session_Boxes — セッションHigh/Lowボックスの表示/非表示
Fill_Session_Boxes — 背景塗りつぶし（true）／枠線のみ（false）
Box_Line_Width — 枠線の太さ
Show_Verticals — 各セッション開始に縦線を描画
London_Color / NewYork_Color / Sydney_Color / Tokyo_Color / LonNY_Color / TokLon_Color / SydTok_Color — セッション色のカスタマイズ