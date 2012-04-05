Market Hours MT5

Forex Vitals Market Hours（MT5）— セッションレンジボックス＋ライブ・セッションダッシュボード（無料）

FX（Forex）の値動きは、取引する時間帯によって大きく変わります。このインジケーターはそれを可視化するために、主要4セッション—シドニー、東京、ロンドン、ニューヨーク—それぞれの高値/安値（High/Low）レンジボックスをチャート上に直接描画します。各セッションのレンジがどこで形成されたか、また**重なり時間（例：ロンドン/NY）**で価格がどう動いたかを一目で確認できます。

できること

  • **セッション別レンジボックス（高値/安値）**を色分け表示

  • 塗りつぶしあり／なし（枠線のみ）の切り替え

  • セッション開始の縦線マーカー（開始直後のモメンタム変化を捉えやすい）

  • チャート上のライブダッシュボードで現在のアクティブセッション（ロンドン/NYなどの重なりも）を表示

  • DST（夏時間）対応のセッション時間（ロンドン／ニューヨーク／シドニー）

  • ブローカー時間の自動調整（オフセットを自動計算してセッションを正しく整列）

使用セッション時間（現地時間）

  • ロンドン： 08:00–17:00（DST対応）

  • ニューヨーク： 08:00–17:00（DST対応）

  • シドニー： 07:00–16:00（DST対応）

  • 東京： 09:00–18:00

対応タイムフレーム

日中足向け（M1〜H1）に設計。（見やすさと動作負荷のため、セッションボックス／縦線は日中足に限定しています。）

入力（Inputs）

  • Draw_Session_Boxes — セッションHigh/Lowボックスの表示/非表示

  • Fill_Session_Boxes — 背景塗りつぶし（true）／枠線のみ（false）

  • Box_Line_Width — 枠線の太さ

  • Show_Verticals — 各セッション開始に縦線を描画

  • London_Color / NewYork_Color / Sydney_Color / Tokyo_Color / LonNY_Color / TokLon_Color / SydTok_Color — セッション色のカスタマイズ


