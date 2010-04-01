FutureSight CCI
- インディケータ
- Kazutaka Okuno
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 20
## 🚀 FutureSight CCI — トレンドを超えて未来を読む
### インジケータ概要
**FutureSight CCI** は、従来のCCIをさらに進化させた次世代オシレーターです。
トレンド判定・クロスシグナル・ボリンジャーバンド・アラート・ログ出力まで、トレーダーが欲しい機能を一つに凝縮しました。
さらに、**秒足チャート生成インジケータとセットで使うことで、超短期の世界を完全に掌握できます。**
スキャルピングやバイナリーオプションにおいて、**「未来を読む」精度とスピードが圧倒的に向上**します。
---
### ✨ 主な特徴
- **CCI拡張版**：標準CCIから独自に計算された３本の線を同時描画
- **トレンドラベル表示**：右下に傾きをリアルタイム表示（ON/OFF切替可能）
- **クロス矢印描画**：MA2とMA3/MA5のクロスをチャートに矢印で可視化
- **ボリンジャーバンド搭載**：センター・上限・下限を同時に表示
- **アラート機能**：上下限突破時にサウンド通知
- **ログ出力機能**：バー確定時にCSV保存、検証や自動売買連携に活用可能
- **ADX/DI計算対応**：オプションでトレンド強弱も記録可能
- **秒足チャート作成インジ付き**：ライセンスキーを特典として付属
### 🎯 こんな方におすすめ
- トレンドの強弱を一目で把握したい方
- クロスシグナルを視覚的に捉えたい方
- バックテストや検証、または外部連携用にCSVを出力したい方
- スキャルピングや、バイナリーオプション等の超短期取引用のインジを探している方
- **秒足チャートと組み合わせて、未来の一瞬を先取りしたい方**
秒足チャートをご利用の方は Seconds Chart Generator SimpleVer を別途ダウンロードして設定から取得したキーを入力して下さい