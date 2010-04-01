## 🚀 FutureSight CCI — トレンドを超えて未来を読む





### インジケータ概要

**FutureSight CCI** は、従来のCCIをさらに進化させた次世代オシレーターです。

トレンド判定・クロスシグナル・ボリンジャーバンド・アラート・ログ出力まで、トレーダーが欲しい機能を一つに凝縮しました。





さらに、**秒足チャート生成インジケータとセットで使うことで、超短期の世界を完全に掌握できます。**

スキャルピングやバイナリーオプションにおいて、**「未来を読む」精度とスピードが圧倒的に向上**します。





---





### ✨ 主な特徴

- **CCI拡張版**：標準CCIから独自に計算された３本の線を同時描画

- **トレンドラベル表示**：右下に傾きをリアルタイム表示（ON/OFF切替可能）

- **クロス矢印描画**：MA2とMA3/MA5のクロスをチャートに矢印で可視化

- **ボリンジャーバンド搭載**：センター・上限・下限を同時に表示

- **アラート機能**：上下限突破時にサウンド通知

- **ログ出力機能**：バー確定時にCSV保存、検証や自動売買連携に活用可能

- **ADX/DI計算対応**：オプションでトレンド強弱も記録可能

- **秒足チャート作成インジ付き**：ライセンスキーを特典として付属









### 🎯 こんな方におすすめ

- トレンドの強弱を一目で把握したい方

- クロスシグナルを視覚的に捉えたい方

- バックテストや検証、または外部連携用にCSVを出力したい方

- スキャルピングや、バイナリーオプション等の超短期取引用のインジを探している方

- **秒足チャートと組み合わせて、未来の一瞬を先取りしたい方**





秒足チャートをご利用の方は Seconds Chart Generator SimpleVer を別途ダウンロードして設定から取得したキーを入力して下さい