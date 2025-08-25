Gamma-Trendインジケーターは、トレンドの方向と潜在的な反転ポイントを特定するために使用される技術的取引ツールです。その最終的な目的はシンプルです：エントリーとエグジットのシグナルを明確に特定することです。

チャート上で、Gamma-Trendインジケーターは、トレンドの方向に基づいて変化する色付きの線として表示されます：一つの色は上昇トレンドを示し、もう一つは下降トレンドを示します。価格の動きに従うトレーリングレベルを特徴とし、ポジション管理のための継続的なガイダンスを提供します。このインジケーターには、現在のシグナル状況とトレンド情報を一目で表示する便利なパネルが含まれています。

このシンプルさが、おそらくファンがそれを信頼する理由でしょう。インジケーターのシグナルが強気になったときにロングでエントリーし、インジケーターのシグナルが弱気になったときにショートに行くだけです。インジケーターのシグナルは青と赤の矢印の形で現れます。青い矢印はいつロングでエントリーするかを教え、赤い矢印はいつショートでエントリーするかを教えます。しかし、ほとんどのトレンドインジケーターと同様に、Gamma-Trendは明確なトレンド市場で最高のパフォーマンスを発揮し、横ばいまたは高ボラティリティ市場では偽のシグナルを生成する可能性があることを覚えておくことが重要です。

