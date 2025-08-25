Gamma Trend AI

Gamma-Trendインジケーターは、トレンドの方向と潜在的な反転ポイントを特定するために使用される技術的取引ツールです。その最終的な目的はシンプルです：エントリーとエグジットのシグナルを明確に特定することです。

チャート上で、Gamma-Trendインジケーターは、トレンドの方向に基づいて変化する色付きの線として表示されます：一つの色は上昇トレンドを示し、もう一つは下降トレンドを示します。価格の動きに従うトレーリングレベルを特徴とし、ポジション管理のための継続的なガイダンスを提供します。このインジケーターには、現在のシグナル状況とトレンド情報を一目で表示する便利なパネルが含まれています。

このシンプルさが、おそらくファンがそれを信頼する理由でしょう。インジケーターのシグナルが強気になったときにロングでエントリーし、インジケーターのシグナルが弱気になったときにショートに行くだけです。インジケーターのシグナルは青と赤の矢印の形で現れます。青い矢印はいつロングでエントリーするかを教え、赤い矢印はいつショートでエントリーするかを教えます。しかし、ほとんどのトレンドインジケーターと同様に、Gamma-Trendは明確なトレンド市場で最高のパフォーマンスを発揮し、横ばいまたは高ボラティリティ市場では偽のシグナルを生成する可能性があることを覚えておくことが重要です。

It shows true trend direction by ignoring small price fluctuation.


GTS AI Assistant

 GTS AIアシスタントは、5つ以上のAIプロバイダー(DeepSeek、OpenAI、Anthropic、Gemini、Mistral)を活用したインテリジェントなマルチタイムフレーム外国為替分析を提供します。21以上のテクニカル指標を使用して、5つの時間枠で6つの通貨ペアを監視。会話履歴の保持、リアルタイム市場評価、包括的なテクニカル分析機能を備え、情報に基づいた取引判断をサポートします。


インジケーターを購入された方全員に以下が提供されます:

  • カスタムMLフィルター。
  • 様々な資産に対応したインジケーター設定ファイル。
  • このトレーディング戦略を素早くインストール、設定、使用開始するためのステップバイステップのビデオマニュアル。

記載されているすべてのボーナスを受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。

レビュー 1
Alex074179
408
Alex074179 2025.09.22 20:08 
 

Awesome indicator, the best so far.

Alex074179
408
Awesome indicator, the best so far.

Arinze Michael Ejike
2807
開発者からの返信 Arinze Michael Ejike 2025.09.23 17:46
Wow, thank you for the 5 stars! Your kind words inspire us to keep delivering amazing experiences. We hope to see you
again soon!
レビューに返信