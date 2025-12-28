経済指標カレンダー
メキシコ消費者信頼感指標n.s.a. (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)
国：
メキシコ
MXN, メキシコ・ペソ
セクター
消費者
|低
|44.0
|
45.7
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
44.0
|次の発表
|実際
|予測
|
前
消費者信頼感指標n.s.a. は、経済活動に関する個人の感情を反映するものです。世帯の月次調査に基づいて計算されます。メキシコの一般的な経済情勢、回答者自身の財政状態、ならびに貯蓄と支出の意図に関する消費者の意見が含まれます。調査参加者は、過去12ヶ月間の傾向と今後12ヶ月間の見通しを評価します。指標値は季節調整されていません。メキシコ経済の短期的な見通しは、消費者信頼感指数に基づいて測定することができます。
直近値:
実際のデータ
"メキシコ消費者信頼感指標n.s.a. (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
44.0
45.7
10月 2025
45.7
46.1
9月 2025
46.1
46.5
8月 2025
46.5
45.8
7月 2025
45.8
45.7
6月 2025
45.7
46.5
5月 2025
46.5
45.5
4月 2025
45.5
46.1
3月 2025
46.1
46.5
2月 2025
46.5
47.2
1月 2025
47.2
47.3
12月 2024
47.3
47.4
11月 2024
47.4
48.9
10月 2024
48.9
46.6
9月 2024
46.6
47.0
8月 2024
47.0
47.0
7月 2024
47.0
48.1
6月 2024
48.1
46.7
5月 2024
46.7
47.7
4月 2024
47.7
47.4
3月 2024
47.4
47.1
2月 2024
47.1
47.6
1月 2024
47.6
47.2
12月 2023
47.2
46.9
11月 2023
46.9
45.7
10月 2023
45.7
46.4
9月 2023
46.4
46.1
8月 2023
46.1
46.4
7月 2023
46.4
45.9
6月 2023
45.9
44.7
5月 2023
44.7
44.6
4月 2023
44.6
44.5
3月 2023
44.5
44.6
2月 2023
44.7
44.8
1月 2023
44.8
43.3
12月 2022
43.3
41.8
11月 2022
41.8
41.3
10月 2022
41.3
40.8
9月 2022
40.8
40.3
8月 2022
40.3
41.3
7月 2022
41.3
43.2
6月 2022
43.2
43.8
5月 2022
43.8
44.3
4月 2022
44.3
43.6
3月 2022
43.6
42.9
2月 2022
42.9
43.6
1月 2022
43.6
44.9
12月 2021
44.9
45.9
11月 2021
45.9
43.8
10月 2021
43.8
43.3
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用