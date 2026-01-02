経済指標カレンダー
メキシコ経常収支 (Mexico Current Account)
国：
メキシコ
MXN, メキシコ・ペソ
セクター
取引
|低
|$2.325 B
|$0.637 B
|
$-1.791 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|$0.392 B
|
$2.325 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
経常収支は、報告された月の輸入品と輸出品、サービスと利息の差額を反映します。正の値は、メキシコ経済への資本の流入を示します。予想よりも高い値はメキシコのペソ相場にプラスに影響することがあります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"メキシコ経常収支 (Mexico Current Account)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
$2.325 B
$0.637 B
$-1.791 B
2 Q 2025
$0.206 B
$0.695 B
$-11.171 B
1 Q 2025
$-7.613 B
$0.722 B
$12.813 B
4 Q 2024
$12.601 B
$0.758 B
$1.104 B
3 Q 2024
$0.733 B
$0.593 B
$2.854 B
2 Q 2024
$3.639 B
$0.533 B
$-21.374 B
1 Q 2024
$-12.582 B
$0.503 B
$11.817 B
4 Q 2023
$11.662 B
$-1.976 B
$0.908 B
3 Q 2023
$2.628 B
$-2.676 B
$3.496 B
2 Q 2023
$6.247 B
$-3.399 B
$-20.289 B
1 Q 2023
$-14.282 B
$-2.069 B
$2.573 B
4 Q 2022
$4.576 B
$-2.103 B
$-5.151 B
3 Q 2022
$-5.505 B
$-1.320 B
$-0.504 B
2 Q 2022
$-0.704 B
$1.570 B
$-8.092 B
1 Q 2022
$-6.523 B
$4.688 B
$2.741 B
4 Q 2021
$2.958 B
$6.351 B
$-4.651 B
3 Q 2021
$-4.070 B
$12.029 B
$6.045 B
2 Q 2021
$6.286 B
$5.307 B
$-5.492 B
1 Q 2021
$-5.135 B
$10.751 B
$17.211 B
4 Q 2020
$17.409 B
$10.978 B
$17.125 B
3 Q 2020
$17.498 B
$-0.486 B
$-0.116 B
2 Q 2020
$0.005 B
$4.089 B
$-2.297 B
1 Q 2020
$-0.982 B
$10.437 B
$3.198 B
4 Q 2019
$2.487 B
$11.022 B
$0.820 B
3 Q 2019
$2.013 B
$-3.891 B
$4.521 B
2 Q 2019
$5.143 B
$-1.176 B
$-8.508 B
1 Q 2019
$-5.634 B
$-2.937 B
4 Q 2018
$-3.424 B
$-5.703 B
3 Q 2018
$-5.082 B
$-3.882 B
2 Q 2018
$-3.882 B
$-6.941 B
1 Q 2018
$-6.941 B
$-3.207 B
4 Q 2017
$-3.207 B
$-5.173 B
3 Q 2017
$-5.528 B
$-0.321 B
2 Q 2017
$-0.321 B
$-6.859 B
1 Q 2017
$-6.859 B
$-2.418 B
4 Q 2016
$-3.363 B
$-7.571 B
3 Q 2016
$-7.571 B
$-8.041 B
2 Q 2016
$-7.852 B
$-6.991 B
1 Q 2016
$-6.991 B
$-7.698 B
4 Q 2015
$-7.698 B
$-8.856 B
3 Q 2015
$-8.856 B
$-7.980 B
2 Q 2015
$-7.980 B
$-9.446 B
1 Q 2015
$-9.446 B
$-5.310 B
4 Q 2014
$-5.310 B
$-2.702 B
3 Q 2014
$-2.702 B
$-6.982 B
2 Q 2014
$-6.982 B
$-4.533 B
1 Q 2014
$-4.533 B
$-4.660 B
4 Q 2013
$-4.660 B
$-5.457 B
3 Q 2013
$-5.457 B
$-6.008 B
2 Q 2013
$-6.008 B
$-5.530 B
