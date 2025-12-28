経済指標カレンダー
メキシコ鉱工業生産n.s.a. 前年比 (Mexico Industrial Production n.s.a. y/y)
国：
メキシコ
MXN, メキシコ・ペソ
セクター
ビジネス
|低
|-0.4%
|-1.5%
|
-2.4%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-1.1%
|
-0.4%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
鉱工業生産前年比n.s.a. は、報告月のメキシコでの生産高の前年同じ月に比べた変化を測定したものです。指標の計算には、鉱業に関連する変数、電気、水道およびガスの生産およびエンドユーザーへの送配、建設量、加工産業の生産量が含まれています。 指標データは季節調整されていません。指標の伸びはメキシコのペソ相場にとってプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"メキシコ鉱工業生産n.s.a. 前年比 (Mexico Industrial Production n.s.a. y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
10月 2025
-0.4%
-1.5%
-2.4%
9月 2025
-2.4%
-1.4%
-3.6%
8月 2025
-3.6%
-1.3%
-2.7%
7月 2025
-2.7%
-1.3%
-0.4%
6月 2025
-0.4%
-0.4%
-0.8%
5月 2025
-0.8%
-2.6%
-4.0%
4月 2025
-4.0%
0.4%
1.9%
3月 2025
1.9%
-1.6%
-1.3%
2月 2025
-1.3%
-1.8%
-2.9%
1月 2025
-2.9%
-1.7%
-2.7%
12月 2024
-2.7%
-1.2%
-1.4%
11月 2024
-1.4%
-0.7%
-2.2%
10月 2024
-2.2%
0.2%
-0.4%
9月 2024
-0.4%
0.2%
-0.9%
8月 2024
-0.9%
1.0%
2.1%
7月 2024
2.1%
1.6%
-0.7%
6月 2024
-0.7%
-6.0%
1.0%
5月 2024
1.0%
2.2%
5.1%
4月 2024
5.1%
0.4%
-3.0%
3月 2024
-3.0%
2.3%
3.3%
2月 2024
3.3%
2.7%
1月 2024
2.9%
2.8%
0.0%
12月 2023
0.0%
3.7%
2.8%
11月 2023
2.8%
3.6%
5.5%
10月 2023
5.5%
3.9%
9月 2023
3.9%
2.9%
4.7%
8月 2023
5.2%
4.8%
7月 2023
4.8%
3.8%
3.7%
6月 2023
3.7%
2.3%
3.9%
5月 2023
3.9%
1.1%
0.7%
4月 2023
0.7%
2.5%
1.6%
3月 2023
1.6%
3.1%
3.5%
2月 2023
3.5%
2.9%
2.8%
1月 2023
2.8%
3.1%
3.0%
12月 2022
3.0%
3.1%
3.2%
11月 2022
3.2%
3.5%
3.1%
10月 2022
3.1%
3.9%
3.9%
9月 2022
3.9%
3.2%
3.9%
8月 2022
3.9%
3.2%
2.6%
7月 2022
2.6%
3.5%
3.8%
6月 2022
3.8%
3.0%
3.3%
5月 2022
3.3%
2.6%
2.7%
4月 2022
2.7%
2.5%
2.6%
3月 2022
2.6%
3.4%
2.5%
2月 2022
2.5%
3.6%
4.3%
1月 2022
4.3%
2.3%
3.0%
12月 2021
3.0%
1.1%
1.6%
11月 2021
1.6%
1.1%
0.7%
10月 2021
0.7%
3.5%
1.6%
9月 2021
1.6%
6.4%
5.5%
