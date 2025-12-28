経済指標カレンダー
メキシココア消費者物価指数(CPI)前月比 (Mexico Core Consumer Price Index (CPI) m/m)
|低
|0.19%
|0.22%
|
0.29%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.22%
|
0.19%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
コア消費者物価指数(消費者物価指数、CPI))前月比は、メキシコの家庭によって購入された商品やサービスの価格の前月と比較した変化を反映します。この指数は、指定された月の消費者の視点からの前年同月と比較した価格の変化を見積もっています。計算には、家計支出を特徴づける商品やサービスが含まれていますが、税金や社会保険料は含まれていません。食品価格は、揮発性が高いために指数から除外されています。この指数は、国のインフレを測定するために使用されます。指数の伸びはメキシコのペソ相場にとってプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"メキシココア消費者物価指数(CPI)前月比 (Mexico Core Consumer Price Index (CPI) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
