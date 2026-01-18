経済指標カレンダー
メキシコ国内総生産(GDP)n.s.a. 前年比 (Mexico Gross Domestic Product (GDP) n.s.a. y/y)
GDP
国内総生産(GDP)前年比n.s.a. は、指定された四半期の前年同四半期と比較したメキシコで生産されたすべての商品及びサービスの金額を反映しています。この計算には、民間消費、政府支出、全企業の費用、国の純輸出が考慮されています。これらの値は季節調整されていません。GDPの伸びは、メキシコのペソ相場にとってプラスと見なすことができます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025 予備的
-0.2%
0.3%
0.1%
2 Q 2025 予備的
0.1%
0.6%
0.8%
1 Q 2025 予備的
0.8%
1.4%
0.6%
4 Q 2024 予備的
0.6%
1.1%
1.6%
3 Q 2024
1.6%
1.5%
3 Q 2024 予備的
1.5%
1.8%
2.1%
2 Q 2024
2.1%
1.5%
2 Q 2024 予備的
2.2%
2.0%
1.6%
1 Q 2024
1.6%
2.5%
1 Q 2024 予備的
1.6%
2.8%
2.5%
4 Q 2023
2.5%
3.3%
4 Q 2023 予備的
2.4%
3.5%
3.3%
3 Q 2023
3.3%
3.6%
3 Q 2023 予備的
3.3%
3.7%
3.6%
2 Q 2023
3.6%
3.7%
2 Q 2023 予備的
3.7%
3.8%
3.7%
1 Q 2023
3.7%
3.9%
3.9%
1 Q 2023 予備的
3.9%
3.6%
3.6%
4 Q 2022
3.6%
3.5%
3.5%
4 Q 2022 予備的
3.5%
4.3%
4.3%
3 Q 2022
4.3%
4.2%
4.2%
3 Q 2022 予備的
4.2%
2.0%
2.0%
2 Q 2022
2.0%
2.1%
2.1%
2 Q 2022 予備的
2.1%
1.7%
1.8%
1 Q 2022
1.8%
1.6%
1.6%
1 Q 2022 予備的
1.6%
1.0%
1.1%
4 Q 2021
1.1%
1.0%
1.0%
4 Q 2021 予備的
1.0%
4.6%
4.5%
3 Q 2021
4.5%
4.6%
4.6%
3 Q 2021 予備的
4.6%
23.9%
19.6%
2 Q 2021
19.6%
19.7%
19.7%
2 Q 2021 予備的
19.7%
-3.7%
-3.6%
1 Q 2021
-3.6%
-3.8%
-3.8%
1 Q 2021 予備的
-3.8%
-4.4%
-4.3%
4 Q 2020
-4.3%
-4.5%
-4.5%
4 Q 2020 予備的
-4.5%
-14.1%
-8.6%
3 Q 2020
-8.6%
-8.6%
-8.6%
3 Q 2020 予備的
-8.6%
-20.1%
-18.7%
2 Q 2020
-18.7%
-18.9%
-18.9%
2 Q 2020 予備的
-18.9%
-1.6%
-1.4%
1 Q 2020
-1.4%
-1.6%
-1.6%
1 Q 2020 予備的
-1.6%
-0.7%
-0.5%
4 Q 2019
-0.5%
-0.3%
-0.3%
4 Q 2019 予備的
-0.3%
1.1%
-0.3%
3 Q 2019
-0.3%
-0.4%
-0.4%
3 Q 2019 予備的
-0.4%
-0.9%
-0.8%
2 Q 2019
-0.8%
-0.7%
-0.7%
2 Q 2019 予備的
-0.7%
1.6%
1.2%
1 Q 2019
1.2%
1.3%
1 Q 2019 予備的
1.3%
1.7%
