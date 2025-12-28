カレンダーセクション

メキシコ総需要n.s.a. 前年比 (Mexico Aggregate Demand n.s.a. y/y)

国：
メキシコ
MXN, メキシコ・ペソ
情報源：
国立統計地理研究所(INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
セクター
消費者
1.1% 0.9%
0.3%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.7%
1.1%
次の発表 実際 予測
総需要前年比n.s.a. は、報告された四半期のメキシコの人口による消費された財・サービスの総量の前年同期と比較した変化率を表します。総需要には、個人消費、政府消費、総固定資本形成、在庫変動、ならびに商品およびサービスの輸出が含まれます。すべての産業における中間消費を目的とした商品およびサービスは計算から除外されています。これらの値は季節調整されていません。総需要は通常GDPと並行して増減するため、予想値を上回る指標値はメキシコのペソ相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"メキシコ総需要n.s.a. 前年比 (Mexico Aggregate Demand n.s.a. y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
1.1%
0.9%
0.3%
2 Q 2025
0.3%
0.7%
-0.2%
1 Q 2025
-0.2%
-0.5%
1.9%
4 Q 2024
1.9%
0.1%
2.3%
3 Q 2024
2.3%
0.4%
2.1%
2 Q 2024
2.1%
0.9%
2.6%
1 Q 2024
2.6%
1.3%
2.6%
4 Q 2023
2.6%
2.7%
3 Q 2023
2.7%
2.3%
4.8%
2 Q 2023
4.8%
2.7%
5.4%
1 Q 2023
5.4%
3.0%
4.1%
4 Q 2022
4.1%
3.6%
6.4%
3 Q 2022
6.4%
4.3%
4.8%
2 Q 2022
4.8%
6.2%
2.9%
1 Q 2022
2.9%
9.1%
3.0%
4 Q 2021
3.0%
13.7%
8.1%
3 Q 2021
8.1%
6.2%
23.3%
2 Q 2021
23.3%
-8.5%
-2.9%
1 Q 2021
-2.9%
-3.5%
-5.1%
4 Q 2020
-5.1%
-13.1%
-11.4%
3 Q 2020
-11.4%
-24.6%
-21.6%
2 Q 2020
-21.6%
-1.8%
-1.9%
1 Q 2020
-1.9%
-2.8%
-1.6%
4 Q 2019
-1.6%
-1.2%
-0.3%
3 Q 2019
-0.3%
-3.2%
-1.0%
2 Q 2019
-1.0%
1.8%
1.4%
1 Q 2019
1.4%
4.4%
2.7%
4 Q 2018
2.7%
3.6%
3 Q 2018
3.6%
4.0%
2 Q 2018
4.0%
2.4%
1 Q 2018
2.4%
3.0%
4 Q 2017
3.0%
2.5%
3 Q 2017
2.5%
2.7%
2 Q 2017
2.6%
4.0%
1 Q 2017
4.0%
1.9%
4 Q 2016
1.9%
1.6%
3 Q 2016
1.6%
2.1%
2 Q 2016
2.1%
2.5%
1 Q 2016
2.5%
2.4%
4 Q 2015
2.4%
3.6%
3 Q 2015
3.6%
3.0%
2 Q 2015
3.0%
3.5%
1 Q 2015
3.5%
4.0%
4 Q 2014
4.0%
3.0%
3 Q 2014
3.0%
1.9%
2 Q 2014
1.9%
