経済指標カレンダー
メキシコ銀行金利決定 (Bank of Mexico Interest Rate Decision)
国：
メキシコ
MXN, メキシコ・ペソ
セクター
金銭
|中
|7.00%
|
7.25%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
メキシコ銀行の金利決定は、金融政策会議中に年8回、銀行の理事会によって行われます。金利の決定はメキシコの最も重要な経済的出来事の1つです。金利の上昇はメキシコのペソ相場の上昇をもたらし、金利の低下はMXNを低下させます。
直近値:
実際のデータ
"メキシコ銀行金利決定 (Bank of Mexico Interest Rate Decision)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
7.00%
7.25%
7.25%
7.50%
7.50%
7.75%
7.75%
8.00%
8.00%
8.50%
8.50%
9.00%
9.00%
9.50%
9.50%
10.00%
10.00%
10.25%
10.25%
10.50%
10.50%
10.75%
10.75%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.00%
11.00%
10.50%
10.50%
10.00%
10.00%
9.25%
9.25%
8.50%
8.50%
7.75%
7.75%
7.00%
7.00%
6.50%
6.50%
6.00%
6.00%
5.50%
5.50%
5.00%
5.00%
4.75%
4.75%
4.50%
4.50%
4.25%
4.25%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.50%
4.50%
5.00%
5.00%
5.50%
5.50%
6.00%
6.00%
6.50%
6.50%
7.00%
7.00%
7.25%
7.25%
7.50%
