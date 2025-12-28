カレンダーセクション

メキシコ
MXN, メキシコ・ペソ
財政および公的信用事務局 (Secretariat of Finance and Public Credit)
Mex$​-16.753 B Mex$​65.514 B
Mex$​-197.792 B
最後の発表 重要性 実際 予測
Mex$​-0.900 B
Mex$​-16.753 B
次の発表 実際 予測
財政収支は、メキシコの政府または公共部門による財源の利用を反映しています。財政収支は、報告期間中の収入と支出の差額として計算されます。収入が支出を超えると、予算の黒字が形成されます。さもなければ貿易赤字が存在します。ゼロを超える財政収支の値は、メキシコのペソ相場にとってプラスと見なされます。

"メキシコ財政収支 (Mexico Fiscal Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

10月 2025
Mex$​-16.753 B
Mex$​65.514 B
Mex$​-197.792 B
9月 2025
Mex$​-198.109 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-22.475 B
8月 2025
Mex$​-21.031 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-108.615 B
7月 2025
Mex$​-101.427 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-192.290 B
6月 2025
Mex$​-194.280 B
Mex$​-33.901 B
Mex$​-116.187 B
5月 2025
Mex$​-117.904 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​10.125 B
4月 2025
Mex$​0.293 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-23.277 B
3月 2025
Mex$​-24.596 B
Mex$​-63.005 B
Mex$​-96.759 B
2月 2025
Mex$​-95.310 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-18.919 B
1月 2025
Mex$​-19.419 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-618.561 B
12月 2024
Mex$​-618.561 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-105.953 B
11月 2024
Mex$​-110.231 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​37.641 B
10月 2024
Mex$​37.657 B
Mex$​-24.390 B
Mex$​-160.170 B
9月 2024
Mex$​-161.085 B
Mex$​-56.146 B
Mex$​-3.706 B
8月 2024
Mex$​-4.393 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-136.686 B
7月 2024
Mex$​-137.208 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-166.619 B
6月 2024
Mex$​-166.735 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-174.885 B
5月 2024
Mex$​-174.071 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​99.265 B
4月 2024
Mex$​102.953 B
Mex$​24.267 B
Mex$​-37.171 B
3月 2024
Mex$​-37.219 B
Mex$​-62.357 B
Mex$​-263.552 B
2月 2024
Mex$​-263.064 B
Mex$​-53.162 B
Mex$​-136.610 B
1月 2024
Mex$​-159.136 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-291.232 B
12月 2023
Mex$​-291.232 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-87.084 B
11月 2023
Mex$​-87.776 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-29.285 B
10月 2023
Mex$​-29.577 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-132.514 B
9月 2023
Mex$​-132.563 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-39.150 B
8月 2023
Mex$​-38.944 B
Mex$​-60.593 B
Mex$​-78.106 B
7月 2023
Mex$​-77.562 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-258.114 B
6月 2023
Mex$​-258.046 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-104.727 B
5月 2023
Mex$​-104.275 B
Mex$​18.183 B
Mex$​58.647 B
4月 2023
Mex$​58.630 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​7.223 B
3月 2023
Mex$​6.992 B
Mex$​79.075 B
Mex$​-74.282 B
2月 2023
Mex$​-74.370 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-31.125 B
1月 2023
Mex$​-33.517 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-456.328 B
12月 2022
Mex$​-456.328 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-122.653 B
11月 2022
Mex$​-154.834 B
Mex$​0.204 B
Mex$​-59.990 B
10月 2022
Mex$​-59.990 B
Mex$​0.204 B
Mex$​-111.252 B
9月 2022
Mex$​-111.252 B
Mex$​-13.253 B
Mex$​-30.880 B
8月 2022
Mex$​-30.880 B
Mex$​-22.532 B
Mex$​-49.342 B
7月 2022
Mex$​-49.342 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-146.393 B
6月 2022
Mex$​-146.393 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-45.415 B
5月 2022
Mex$​-45.415 B
Mex$​-77.628 B
Mex$​53.438 B
4月 2022
Mex$​53.438 B
Mex$​-28.854 B
Mex$​103.929 B
3月 2022
Mex$​103.929 B
Mex$​-34.098 B
Mex$​-111.571 B
2月 2022
Mex$​-111.571 B
Mex$​-2.119 B
Mex$​-58.837 B
1月 2022
Mex$​-58.837 B
Mex$​-183.757 B
Mex$​-308.053 B
12月 2021
Mex$​-308.053 B
Mex$​-153.859 B
Mex$​-98.701 B
11月 2021
Mex$​-98.701 B
Mex$​-77.755 B
Mex$​10.978 B
10月 2021
Mex$​10.978 B
Mex$​-13.284 B
Mex$​-99.578 B
9月 2021
Mex$​-99.578 B
Mex$​-7.387 B
Mex$​-19.758 B
1234
