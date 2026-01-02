経済指標カレンダー
メキシコ経常収支 - 国内総生産(GDP)比 (Mexico Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)
国：
メキシコ
MXN, メキシコ・ペソ
セクター
取引
|低
|0.49%
|0.32%
|
-0.40%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.20%
|
0.49%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
経常収支- GDP比は、純貿易収支(輸出入の商品とサービスの差)の金額、外国投資からの純利益、および純移転支払いを、メキシコのGDPに対するパーセンテージで表したものです。この比率は、国民経済の強さと弱さを反映しています。
直近値:
実際のデータ
予想値
"メキシコ経常収支 - 国内総生産(GDP)比 (Mexico Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
0.49%
0.32%
-0.40%
2 Q 2025
0.04%
0.38%
-2.63%
1 Q 2025
-1.79%
0.18%
2.91%
4 Q 2024
2.87%
0.45%
0.24%
3 Q 2024
0.16%
0.53%
0.58%
2 Q 2024
0.74%
0.55%
-4.53%
1 Q 2024
-2.67%
0.61%
2.50%
4 Q 2023
2.47%
0.55%
0.19%
3 Q 2023
0.56%
0.65%
0.79%
2 Q 2023
1.43%
0.68%
-5.16%
1 Q 2023
-3.60%
0.70%
1.21%
4 Q 2022
1.21%
0.76%
-1.46%
3 Q 2022
-1.56%
0.87%
-0.14%
2 Q 2022
-0.19%
0.95%
-2.40%
1 Q 2022
-1.94%
1.07%
0.83%
4 Q 2021
0.89%
-1.01%
-1.43%
3 Q 2021
-1.25%
1.49%
1.85%
2 Q 2021
1.94%
-6.07%
-1.79%
1 Q 2021
-1.70%
3.46%
5.80%
4 Q 2020
5.80%
9.68%
6.90%
3 Q 2020
6.90%
0.75%
0.00%
2 Q 2020
0.00%
0.76%
-0.40%
1 Q 2020
-0.40%
-1.06%
0.78%
4 Q 2019
0.78%
2.53%
0.27%
3 Q 2019
0.65%
1.84%
1.42%
2 Q 2019
1.62%
1.36%
-2.73%
1 Q 2019
-1.80%
-1.00%
4 Q 2018
-1.10%
-1.90%
3 Q 2018
-1.60%
2.10%
2 Q 2018
2.10%
2.30%
1 Q 2018
2.30%
1.00%
4 Q 2017
1.10%
1.70%
3 Q 2017
1.80%
0.10%
2 Q 2017
0.10%
3.30%
1 Q 2017
2.70%
2.70%
4 Q 2016
2.70%
2.90%
3 Q 2016
2.90%
3.00%
2 Q 2016
3.00%
-2.80%
1 Q 2016
-2.80%
-3.30%
4 Q 2015
-3.30%
2.90%
3 Q 2015
2.90%
2.80%
2 Q 2015
2.80%
3.20%
1 Q 2015
3.20%
2.10%
4 Q 2014
2.10%
2.00%
3 Q 2014
2.00%
1.80%
2 Q 2014
1.80%
1.50%
1 Q 2014
1.50%
1.80%
4 Q 2013
1.80%
1.70%
3 Q 2013
1.70%
1.80%
2 Q 2013
1.80%
1.80%
