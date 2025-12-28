マークイット製造業PMIは、指定された月にメキシコの製造業部門における事業環境の変化を示す指標です。この指標は、製造部門の民間企業で働く購買管理者の月次調査に基づいています。回答者には、生産、新規受注、仕入先納入、在庫レベル、雇用環境の5つの主要パラメータに関するインタビューが行われます。この指数は、製造業部門における事業環境を反映しており、製造業の状態を特徴づけます。50を超える値は製造業部門の伸びを示唆するため、メキシコのペソ相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

"マークイットメキシコ製造業購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Mexico Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。