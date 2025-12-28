経済指標カレンダー
メキシコ粗固定投資n.s.a. 前年比 (Mexico Gross Fixed Investments n.s.a. y/y)
国：
メキシコ
MXN, メキシコ・ペソ
セクター
ビジネス
|低
|-8.4%
|-6.1%
|
-8.9%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-6.3%
|
-8.4%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
粗固定投資前年比n.s.a. 報告された月のメキシコの総固定資本形成総量の前年同期と比較した変化を実証します。指標の計算には、製造過程で1年以上使用され、財産権の対象となる資産が含まれます。データは季節調整されていません。
直近値:
実際のデータ
予想値
"メキシコ粗固定投資n.s.a. 前年比 (Mexico Gross Fixed Investments n.s.a. y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
9月 2025
-8.4%
-6.1%
-8.9%
8月 2025
-8.9%
-6.0%
-7.2%
7月 2025
-7.2%
-5.8%
-6.8%
6月 2025
-6.8%
-5.6%
-6.7%
5月 2025
-6.7%
-5.7%
-7.7%
4月 2025
-7.7%
-1.0%
-4.7%
3月 2025
-4.7%
-2.4%
-6.0%
2月 2025
-6.0%
-6.7%
-5.9%
1月 2025
-5.9%
-1.7%
-4.1%
12月 2024
-4.1%
3.8%
-0.3%
11月 2024
-0.3%
-2.0%
-4.5%
10月 2024
-4.5%
-3.6%
-2.3%
9月 2024
-2.3%
3.4%
-0.9%
8月 2024
-0.9%
2.7%
3.9%
7月 2024
3.9%
-2.2%
0.7%
6月 2024
0.7%
1.5%
5.6%
5月 2024
5.6%
6.2%
10.5%
4月 2024
10.5%
13.3%
10.9%
3月 2024
10.9%
16.4%
10.7%
2月 2024
10.7%
7.6%
13.1%
1月 2024
13.1%
15.3%
12月 2023
15.3%
19.3%
11月 2023
19.3%
24.3%
10月 2023
24.3%
20.4%
23.3%
9月 2023
23.3%
28.2%
8月 2023
28.2%
8.1%
26.6%
7月 2023
26.6%
26.0%
6月 2023
26.0%
12.1%
17.4%
5月 2023
17.4%
7.6%
6.1%
4月 2023
6.1%
11.0%
9.1%
3月 2023
9.1%
10.4%
12.7%
2月 2023
12.7%
8.7%
7.9%
1月 2023
7.9%
8.1%
9.4%
12月 2022
9.4%
6.4%
6.6%
11月 2022
6.6%
4.8%
6.2%
10月 2022
6.2%
4.9%
3.3%
9月 2022
3.3%
4.3%
6.5%
8月 2022
6.5%
4.9%
2.1%
7月 2022
2.1%
7.0%
7.8%
6月 2022
7.8%
6.6%
6.2%
5月 2022
6.2%
6.5%
7.0%
4月 2022
7.0%
3.8%
5.9%
3月 2022
5.9%
5.1%
1.7%
2月 2022
1.7%
8.1%
8.6%
1月 2022
8.6%
6.8%
7.6%
12月 2021
7.6%
6.2%
5.9%
11月 2021
5.9%
8.2%
6.5%
10月 2021
6.5%
12.0%
9.9%
9月 2021
9.9%
15.0%
13.9%
8月 2021
13.9%
16.7%
15.7%
