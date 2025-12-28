経済指標カレンダー
メキシコ消費者物価指数(CPI)前月比 (Mexico Consumer Price Index (CPI) m/m)
国：
メキシコ
MXN, メキシコ・ペソ
セクター
価格
|中
|0.66%
|0.21%
|
0.36%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.37%
|
0.66%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
消費者物価指数前月比は、報告された月の消費者の視点から商品とサービスの固定品目の価格の前月と比較した変化を測定します。この指数は、同国の基本的な経済指標の1つと見なされています。経時的な消費者品目の変化の分析は、国の全体的なインフレレベルの評価を可能にします。CPIの伸びはメキシコのペソ相場にとってプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"メキシコ消費者物価指数(CPI)前月比 (Mexico Consumer Price Index (CPI) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
0.66%
0.21%
0.36%
10月 2025
0.36%
0.15%
0.23%
9月 2025
0.23%
0.16%
0.06%
8月 2025
0.06%
0.21%
0.27%
7月 2025
0.27%
0.30%
0.28%
6月 2025
0.28%
0.32%
0.28%
5月 2025
0.28%
0.32%
0.33%
4月 2025
0.33%
0.31%
0.31%
3月 2025
0.31%
0.31%
0.28%
2月 2025
0.28%
0.32%
0.29%
1月 2025
0.29%
0.32%
0.38%
12月 2024
0.38%
0.53%
0.44%
11月 2024
0.44%
0.56%
0.55%
10月 2024
0.55%
0.57%
0.05%
9月 2024
0.05%
0.45%
0.01%
8月 2024
0.01%
0.68%
1.05%
7月 2024
1.05%
0.29%
0.38%
6月 2024
0.38%
0.15%
-0.19%
5月 2024
-0.19%
0.62%
0.20%
4月 2024
0.20%
-0.47%
0.29%
3月 2024
0.29%
-0.07%
0.09%
2月 2024
0.09%
0.79%
0.89%
1月 2024
0.89%
0.81%
0.71%
12月 2023
0.71%
0.38%
0.64%
11月 2023
0.64%
0.62%
0.38%
10月 2023
0.38%
0.63%
0.44%
9月 2023
0.44%
0.61%
0.55%
8月 2023
0.55%
0.65%
0.48%
7月 2023
0.48%
0.61%
0.10%
6月 2023
0.10%
0.42%
-0.22%
5月 2023
-0.22%
0.51%
-0.02%
4月 2023
-0.02%
0.67%
0.27%
3月 2023
0.27%
0.77%
0.56%
2月 2023
0.56%
0.67%
0.68%
1月 2023
0.68%
0.63%
0.38%
12月 2022
0.38%
0.83%
0.58%
11月 2022
0.58%
0.88%
0.57%
10月 2022
0.57%
0.72%
0.62%
9月 2022
0.62%
0.58%
0.70%
8月 2022
0.70%
0.67%
0.74%
7月 2022
0.74%
0.62%
0.84%
6月 2022
0.84%
0.42%
0.18%
5月 2022
0.18%
0.46%
0.54%
4月 2022
0.54%
0.60%
0.99%
3月 2022
0.99%
0.64%
0.83%
2月 2022
0.83%
0.56%
0.59%
1月 2022
0.59%
0.49%
0.36%
12月 2021
0.36%
0.59%
1.14%
11月 2021
1.14%
0.56%
0.84%
10月 2021
0.84%
0.49%
0.62%
