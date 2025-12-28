経済指標カレンダー
メキシコ個人消費n.s.a. 前年比 (Mexico Private Spending n.s.a. y/y)
国：
メキシコ
MXN, メキシコ・ペソ
セクター
消費者
|低
|1.6%
|-0.5%
|
-0.4%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|1.4%
|
1.6%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
個人消費前年比n.s.a. 報告月の前年同期と比較したメキシコの家計の消費財およびサービスに対する支出の変化を反映しています。これらの値は季節調整されていません。個人消費は国内総需要と密接に関係しているため、予想値を上回るとメキシコのペソ相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"メキシコ個人消費n.s.a. 前年比 (Mexico Private Spending n.s.a. y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
1.6%
-0.5%
-0.4%
2 Q 2025
-0.4%
-0.2%
-0.6%
1 Q 2025
-0.6%
2.2%
0.4%
4 Q 2024
0.4%
2.8%
3.0%
3 Q 2024
3.0%
3.7%
3.5%
2 Q 2024
3.5%
2.6%
3.5%
1 Q 2024
3.5%
2.7%
5.1%
4 Q 2023
5.1%
4.3%
3 Q 2023
4.3%
3.3%
4.3%
2 Q 2023
4.3%
3.9%
4.8%
1 Q 2023
4.8%
4.4%
4.5%
4 Q 2022
4.5%
5.2%
6.4%
3 Q 2022
6.4%
6.1%
6.5%
2 Q 2022
6.5%
7.9%
7.2%
1 Q 2022
7.2%
9.7%
5.7%
4 Q 2021
5.7%
2.3%
8.9%
3 Q 2021
8.9%
8.4%
22.6%
2 Q 2021
22.6%
-10.8%
-4.2%
1 Q 2021
-4.2%
-8.9%
-7.2%
4 Q 2020
-7.2%
-14.2%
-12.7%
3 Q 2020
-12.7%
-22.1%
-20.6%
2 Q 2020
-20.6%
0.2%
-0.5%
1 Q 2020
-0.5%
-12.8%
0.9%
4 Q 2019
0.9%
0.6%
0.8%
3 Q 2019
0.8%
0.7%
-0.3%
2 Q 2019
-0.3%
1.6%
1.1%
1 Q 2019
1.1%
2.4%
1.4%
4 Q 2018
1.4%
2.2%
3 Q 2018
2.2%
3.0%
2 Q 2018
3.0%
2.6%
1 Q 2018
2.6%
2.5%
4 Q 2017
2.5%
3.1%
3 Q 2017
3.1%
3.2%
2 Q 2017
3.4%
3.1%
1 Q 2017
3.1%
2.8%
4 Q 2016
2.8%
3.5%
3 Q 2016
3.5%
2.6%
2 Q 2016
2.6%
3.3%
1 Q 2016
3.3%
3.5%
4 Q 2015
3.5%
2.9%
3 Q 2015
2.9%
3.0%
2 Q 2015
3.0%
3.2%
1 Q 2015
3.2%
2.7%
4 Q 2014
2.7%
2.2%
3 Q 2014
2.2%
1.2%
2 Q 2014
1.2%
1.4%
1 Q 2014
1.4%
1.5%
4 Q 2013
1.5%
2.3%
3 Q 2013
2.3%
3.5%
2 Q 2013
3.5%
2.6%
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用