経済指標カレンダー
メキシコ国内総生産(GDP)前期比 (Mexico Gross Domestic Product (GDP) q/q)
国：
メキシコ
MXN, メキシコ・ペソ
セクター
GDP
|中
|-0.3%
|0.4%
|
0.7%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.4%
|
-0.3%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
国内総生産(GDP)前期比は、前四半期に比較した指定された四半期にメキシコで生産されたすべての財・サービスの金額を反映しています。GDPの計算には、製造品への支出と提供サービスも含まれます。支出ベースのGDPの伸びは、メキシコのペソ相場にとってプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"メキシコ国内総生産(GDP)前期比 (Mexico Gross Domestic Product (GDP) q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025 予備的
-0.3%
0.4%
0.7%
2 Q 2025 予備的
0.7%
0.1%
0.2%
1 Q 2025 予備的
0.2%
-0.1%
-0.6%
4 Q 2024 予備的
-0.6%
0.6%
1.1%
3 Q 2024
1.1%
1.0%
3 Q 2024 予備的
1.0%
0.4%
0.2%
2 Q 2024
0.2%
0.1%
2 Q 2024 予備的
0.2%
0.0%
0.3%
1 Q 2024
0.3%
0.1%
1 Q 2024 予備的
0.2%
0.3%
0.1%
4 Q 2023
0.1%
1.1%
4 Q 2023 予備的
0.1%
0.5%
1.1%
3 Q 2023
1.1%
0.8%
3 Q 2023 予備的
0.9%
1.0%
0.8%
2 Q 2023
0.8%
1.0%
2 Q 2023 予備的
0.9%
1.1%
1.0%
1 Q 2023
1.0%
1.1%
1.1%
1 Q 2023 予備的
1.1%
0.1%
0.5%
4 Q 2022
0.5%
0.4%
0.4%
4 Q 2022 予備的
0.4%
0.3%
0.9%
3 Q 2022
0.9%
1.0%
1.0%
3 Q 2022 予備的
1.0%
-0.7%
0.9%
2 Q 2022
0.9%
1.0%
1.0%
2 Q 2022 予備的
1.0%
0.5%
1.0%
1 Q 2022
1.0%
0.9%
0.9%
1 Q 2022 予備的
0.9%
-0.3%
0.0%
4 Q 2021
0.0%
-0.1%
-0.1%
4 Q 2021 予備的
-0.1%
0.1%
-0.4%
3 Q 2021
-0.4%
-0.2%
-0.2%
3 Q 2021 予備的
-0.2%
1.6%
1.5%
2 Q 2021
1.5%
1.5%
1.5%
2 Q 2021 予備的
1.5%
-1.7%
0.8%
1 Q 2021
0.8%
0.4%
0.4%
1 Q 2021 予備的
0.4%
2.1%
3.3%
4 Q 2020
3.3%
3.1%
3.1%
4 Q 2020 予備的
3.1%
13.8%
12.1%
3 Q 2020
12.1%
12.0%
12.0%
3 Q 2020 予備的
12.0%
-18.0%
-17.1%
2 Q 2020
-17.1%
-17.3%
-17.3%
2 Q 2020 予備的
-17.3%
-0.6%
-1.2%
1 Q 2020
-1.2%
-1.6%
-1.6%
1 Q 2020 予備的
-1.6%
0.0%
-0.1%
4 Q 2019
-0.1%
0.0%
0.0%
4 Q 2019 予備的
0.0%
0.0%
0.0%
3 Q 2019
0.0%
0.1%
0.1%
3 Q 2019 予備的
0.1%
0.2%
0.0%
2 Q 2019
0.0%
0.1%
0.1%
2 Q 2019 予備的
0.1%
0.7%
-0.2%
1 Q 2019
-0.2%
-0.2%
1 Q 2019 予備的
-0.2%
0.2%
