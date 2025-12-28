経済指標カレンダー
中国鉱工業生産年初来前年比 (China Industrial Production Year to Date y/y)
国：
中国
CNY, 中国元
セクター
ビジネス
|中
|6.0%
|
6.1%
|最後の発表
重要性
実際
予測
|
前
中国工業生産YTD 前年比は、前年と比較した、今年1月1日から製造された工業製品の付加価値増加率を反映します。この指標は、年間所得2,000万元以上の大企業調査のデータを反映しています。工業生産の成長は、国家のGDPにプラスの影響を与えます。したがって、値の伸びは、人民元にとってプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
"中国鉱工業生産年初来前年比 (China Industrial Production Year to Date y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
6.0%
6.1%
10月 2025
6.1%
6.2%
9月 2025
6.2%
6.2%
8月 2025
6.2%
6.3%
7月 2025
6.3%
6.4%
6月 2025
6.4%
6.3%
5月 2025
6.3%
6.4%
4月 2025
6.4%
6.5%
3月 2025
6.5%
5.9%
2月 2025
5.9%
5.8%
12月 2024
5.8%
5.8%
11月 2024
5.8%
5.8%
10月 2024
5.8%
5.8%
9月 2024
5.8%
5.8%
8月 2024
5.8%
5.9%
7月 2024
5.9%
6.0%
6月 2024
6.0%
6.2%
5月 2024
6.2%
6.3%
4月 2024
6.3%
6.1%
3月 2024
6.1%
7.0%
2月 2024
7.0%
4.6%
12月 2023
4.6%
4.3%
11月 2023
4.3%
4.1%
10月 2023
4.1%
4.0%
9月 2023
4.0%
3.9%
8月 2023
3.9%
3.8%
7月 2023
3.8%
3.8%
6月 2023
3.8%
3.6%
5月 2023
3.6%
3.6%
4月 2023
3.6%
3.0%
3月 2023
3.0%
2.4%
2月 2023
2.4%
3.6%
12月 2022
3.6%
3.8%
11月 2022
3.8%
4.0%
10月 2022
4.0%
3.9%
9月 2022
3.9%
3.6%
8月 2022
3.6%
3.5%
7月 2022
3.5%
3.4%
6月 2022
3.4%
3.3%
5月 2022
3.3%
4.0%
4月 2022
4.0%
6.5%
3月 2022
6.5%
7.5%
2月 2022
7.5%
9.6%
12月 2021
9.6%
10.1%
11月 2021
10.1%
10.9%
10月 2021
10.9%
11.8%
9月 2021
11.8%
13.1%
8月 2021
13.1%
14.4%
7月 2021
14.4%
15.9%
6月 2021
15.9%
17.8%
