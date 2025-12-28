経済指標カレンダー
中国消費者物価指数(CPI)前月比 (China Consumer Price Index (CPI) m/m)
|中
|-0.1%
|-0.1%
|
0.2%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
中国消費者物価指数(CPI)前月比は、報告された月の消費者の視点から商品とサービスの固定品目の価格の前月と比較した変化を測定します。
この指標は、物価水準を包括的に反映しており、中国の都市部および農村部の住民が購入した8つの基本カテゴリーから262種類の商品およびサービスの消費者価格をカバーしています。カテゴリーには、食品（たばこと酒を含む）、衣類、住居、家庭用サービス、エネルギー、輸送と通信、教育、文化とレクリエーション、医療が含まれます。指数の計算には、法人所得税および投資項目（株式、債券、骨董品など）は含まれません。
この指数は、31の中国の州の500の都市と郡で88,000以上の価格収集単位の調査に基づいて計算されています。このサンプルには、ショッピングモール、スーパーマーケット、オープンフェア、インターネット電子商取引サプライヤー、すなわちさまざまなタイプとサイズの小売業者が含まれます。
消費者物価指数は、国のインフレを測定するために使用される重要な経済指標の1つで、消費者の視点から価格がどのように変化するかを示します。つまり、生活費の変化を見積もることができます。
指数は、賃金と社会給与の調整に使われます。また、CPIは所得税構造の調整や実質GDPの計算に使用されます。
CPIの伸びは人民元にとってプラスと見られます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"中国消費者物価指数(CPI)前月比 (China Consumer Price Index (CPI) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
