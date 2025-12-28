経済指標カレンダー
中国外貨準備 (China Foreign Exchange Reserves)
|低
|$3.346 兆
|$3.368 兆
|
$3.343 兆
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|$3.353 兆
|
$3.346 兆
|次の発表
|実際
|予測
|
前
外貨準備は、中国人民銀行が保有する外貨の総額を反映します。外貨準備には、外貨紙幣、銀行預金、債券、国庫短期証券およびその他の国債、ならびにIMFが発行した特別引出権、IMFの予備ポジションが含まれます。
中国の外貨準備は、世界的な準備通貨のすべて（準備通貨の半分以上を占める米ドル、ユーロ、英ポンド、日本円、スイスフラン）および、世界経済の主要通貨を含みます。
外貨準備は、主に中国の金融システムの柔軟性と安定性を確保するために使われます。金融資産の多様化は急激なショックを防止します。また、伝統的に外貨準備は国の通貨を支配するために使われています。どの国のどの通貨（特に、人民元）も、その価値が保証されている発行済の借用証書であるに過ぎません。国の外貨準備は、人民元を元に戻すための別の形の資金です。 さらに、外貨準備は、通貨政策の手段として一般的に使用されています（国は、自国通貨レートに対する望ましい効果に応じて、外貨資産を売却または蓄積します）。
2018年3月現在、中国は世界最大の外貨準備を保有しています。外貨準備高に関する統計は3ヶ月ごとに公表されます。この指標が人民元相場に与える影響は、付随する要因によって決まります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"中国外貨準備 (China Foreign Exchange Reserves)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
