中国固定資産投資前年比 (China Fixed Asset Investment y/y)

国：
中国
CNY, 中国元
情報源：
国家統計局 (National Bureau of Statistics)
-2.6% -2.5%
-1.7%
最後の発表 重要性 実際 予測
中国固定資産投資前年比は中国の非農業企業の固定資産に投資した資金額の前年同月と比較した変動を反映ます。指標の計算には、50万元以上の投資プロジェクトのみが含まれています。

固定資産への投資とは、非農村資本投資への金銭的支出です。この指標は、国有財源、民間資金、外国企業が中国企業に投資する資金など、すべての資金源からの投資を対象としています。既存のすべての登録形態の中国企業への投資が含まれています。

全国の固定資産への投資は、4つの主要なグループに分かれています。

  • 資本構成への投資
  • イノベーションへの投資（新しい機器の購入と設置、新技術の導入、企業の再建と近代化など）
  • 不動産開発への投資（新規住宅および管理ビル、電気およびその他の通信、その他のインフラプロジェクトの建設を含む）
  • 固定資産へのその他の投資（鉱業事業、鉱業事業の拡大、道路の再建、倉庫事業など）

固定資産への投資は、固定資産の社会再生のための主要な方法です。固定資産の構成と購入は、現代の技術と設備を国民経済にもたらし、生産量を増やし、コストを削減することができます。

さらに、固定資産への投資の成長は、国家経済活動の予測を可能にし、現在の事業活動レベルを明確に特徴づけるものです。したがって、固定資産への投資の伸びは、人民元にとってプラスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"中国固定資産投資前年比 (China Fixed Asset Investment y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-2.6%
-2.5%
-1.7%
10月 2025
-1.7%
-0.6%
-0.5%
9月 2025
-0.5%
0.4%
0.5%
8月 2025
0.5%
1.0%
1.6%
7月 2025
1.6%
2.2%
2.8%
6月 2025
2.8%
3.2%
3.7%
5月 2025
3.7%
2.9%
4.0%
4月 2025
4.0%
4.4%
4.2%
3月 2025
4.2%
3.8%
4.1%
2月 2025
4.1%
2.9%
3.2%
12月 2024
3.2%
3.1%
3.3%
11月 2024
3.3%
3.1%
3.4%
10月 2024
3.4%
3.7%
3.4%
9月 2024
3.4%
3.3%
3.4%
8月 2024
3.4%
3.0%
3.6%
7月 2024
3.6%
3.9%
3.9%
6月 2024
3.9%
4.2%
4.0%
5月 2024
4.0%
3.6%
4.2%
4月 2024
4.2%
4.3%
4.5%
3月 2024
4.5%
4.7%
4.2%
2月 2024
4.2%
2.7%
3.0%
12月 2023
3.0%
2.7%
2.9%
11月 2023
2.9%
3.0%
2.9%
10月 2023
2.9%
3.1%
3.1%
9月 2023
3.1%
3.2%
3.2%
8月 2023
3.2%
3.5%
3.4%
7月 2023
3.4%
3.8%
3.8%
6月 2023
3.8%
4.3%
4.0%
5月 2023
4.0%
4.8%
4.7%
4月 2023
4.7%
5.2%
5.1%
3月 2023
5.1%
5.2%
5.5%
2月 2023
5.5%
5.1%
5.1%
12月 2022
5.1%
5.5%
5.3%
11月 2022
5.3%
5.8%
5.8%
10月 2022
5.8%
5.8%
5.9%
9月 2022
5.9%
5.7%
5.8%
8月 2022
5.8%
5.8%
5.7%
7月 2022
5.7%
6.1%
6.1%
6月 2022
6.1%
6.4%
6.2%
5月 2022
6.2%
7.9%
6.8%
4月 2022
6.8%
10.6%
9.3%
3月 2022
9.3%
8.4%
12.2%
2月 2022
12.2%
5.0%
4.9%
12月 2021
4.9%
5.6%
5.2%
11月 2021
5.2%
6.6%
6.1%
10月 2021
6.1%
8.0%
7.3%
9月 2021
7.3%
9.5%
8.9%
8月 2021
8.9%
11.3%
10.3%
7月 2021
10.3%
13.8%
12.6%
6月 2021
12.6%
17.5%
15.4%
1234
