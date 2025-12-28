カレンダーセクション

国：
中国
CNY, 中国元
情報源：
中国人民銀行 (The People's Bank of China)
セクター
金銭
N/D 6.4%
6.5%
最後の発表 重要性 実際 予測
6.4%
次の発表 実際 予測
中国人民銀行の人民元建て融資残高前年比は、前年同月と比較して、当月中に中国の銀行が個人および企業に発行したローンの金額の変化を反映しています。この統計はPBCによって月次発行されています。

ローンの量は全国の消費者活動と密接に関連しているため、アナリストやエコノミストはニューローン指標を詳細に監視しています。一般的に、新規貸出金の増加は、民間消費（個人向け貸付を含む）および企業開発（商業貸付）を増加させるため、国民経済に有利です。

ローン金額の増加は流通量を増加させ、経済発展を刺激します。したがって、指数の伸びは、しばしば人民元にとってプラスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"中国人民銀行(PBC)C未払いローンの伸び前年比 (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
6.4%
6.5%
10月 2025
6.5%
6.5%
6.6%
9月 2025
6.6%
6.8%
8月 2025
6.8%
6.9%
6.9%
7月 2025
6.9%
7.0%
7.1%
6月 2025
7.1%
7.0%
7.1%
5月 2025
7.1%
7.1%
7.2%
4月 2025
7.2%
7.2%
7.4%
3月 2025
7.4%
7.2%
7.3%
2月 2025
7.3%
7.4%
7.5%
1月 2025
7.5%
7.4%
7.6%
12月 2024
7.6%
7.5%
7.7%
11月 2024
7.7%
7.7%
8.0%
10月 2024
8.0%
8.0%
8.1%
9月 2024
8.1%
8.2%
8.5%
8月 2024
8.5%
8.1%
8.7%
7月 2024
8.7%
8.7%
8.8%
6月 2024
8.8%
9.4%
9.3%
5月 2024
9.3%
9.5%
9.6%
4月 2024
9.6%
9.4%
9.6%
3月 2024
9.6%
9.9%
10.1%
2月 2024
10.1%
10.2%
10.4%
1月 2024
10.4%
10.4%
10.6%
12月 2023
10.6%
10.5%
10.8%
11月 2023
10.8%
10.9%
10.9%
10月 2023
10.9%
11.0%
10.9%
9月 2023
10.9%
11.1%
11.1%
8月 2023
11.1%
11.2%
11.1%
7月 2023
11.1%
11.3%
11.3%
6月 2023
11.3%
11.6%
11.4%
5月 2023
11.4%
11.8%
11.8%
4月 2023
11.8%
11.7%
11.8%
3月 2023
11.8%
11.4%
11.6%
2月 2023
11.6%
11.2%
11.3%
1月 2023
11.3%
11.0%
11.1%
12月 2022
11.1%
11.0%
11.0%
11月 2022
11.0%
11.1%
11.1%
10月 2022
11.1%
11.0%
11.2%
9月 2022
11.2%
10.9%
10.9%
8月 2022
10.9%
11.1%
11.0%
7月 2022
11.0%
11.4%
11.2%
6月 2022
11.2%
10.9%
11.0%
5月 2022
11.0%
11.1%
10.9%
4月 2022
10.9%
11.3%
11.4%
3月 2022
11.4%
11.3%
11.4%
2月 2022
11.4%
11.4%
11.5%
1月 2022
11.5%
11.4%
11.6%
12月 2021
11.6%
11.6%
11.7%
11月 2021
11.7%
11.8%
11.9%
10月 2021
11.9%
11.7%
11.9%
123
