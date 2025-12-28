中国人民銀行の人民元建て融資残高前年比は、前年同月と比較して、当月中に中国の銀行が個人および企業に発行したローンの金額の変化を反映しています。この統計はPBCによって月次発行されています。

ローンの量は全国の消費者活動と密接に関連しているため、アナリストやエコノミストはニューローン指標を詳細に監視しています。一般的に、新規貸出金の増加は、民間消費（個人向け貸付を含む）および企業開発（商業貸付）を増加させるため、国民経済に有利です。

ローン金額の増加は流通量を増加させ、経済発展を刺激します。したがって、指数の伸びは、しばしば人民元にとってプラスと見なされます。

直近値: