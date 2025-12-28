経済指標カレンダー
Caixin中国工業購買担当者景気指数(PMI) (Caixin China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|49.9
|50.1
|
50.6
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|50.1
|
49.9
|次の発表
|実際
|予測
|
前
Caixin工業購買担当者景気指数(PMI)は、中国の製造業の状態の概要を提供しています。この指数は、500社を超える大企業の購買担当者の調査に基づいて計算されています。企業は、標準産業分類に従って、中国のGDPへの貢献度に基づいて選択されます。
この指標は、国際的なMarkit社によって計算された購買管理者指数群を指します。この機関は、中国のメディアグループCaixinと協力しています。
PMIは、異なる重みを持つ5つの別々のサブ指標で構成されるコンポジット指標です。
- 新規注文指数 — 0,3
- 製造 — 0,25
- 雇用 — 0,2
- 仕入先納品 — 0,15
- 在庫 — 0,1
参加者は自社の変化（過去1ヶ月間に上記の指標が改善されたか、悪化したか、または変わらなかったか）を評価するために調査されます。製造部門のアンケートには、生産、新規受注（国内市場と輸出）、未受注、納入受注、仕入先納品、在庫、在庫、雇用、近い将来の生産見通しに関する質問が含まれています。
ディフュージョンインデックスは調査に基づいて作成され、上記の重みに従ってこれらのディフュージョンインデックスを使用して共通の製造PMIが計算されます。
別々のディフュージョンサブインデックスは先行指標となる可能性があります。購買担当者は他の人よりも早く、配達、注文、およびその他の重要な経済パラメータに関連した変更を感じます。したがって、市場状態の推定値は、状況が変化した後に計算される他の統計値よりも早く来ます。
50を超える指数は製造業活動の一般的な伸びを示し、50を下回る指数は下落を示しています。製造業PMIの成長は、中国の製造業の発展を示唆しています。これは、人民元にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"Caixin中国工業購買担当者景気指数(PMI) (Caixin China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
