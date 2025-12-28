経済指標カレンダー
中国小売売上高年初来前年比 (China Retail Sales Year to Date y/y)
国：
中国
CNY, 中国元
セクター
消費者
|低
|4.0%
|
4.3%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
小売売上高YTD前年比は、今年の1月1日からの中国の小売売上高の前年と比較した変化率を反映しています。計算はインフレのために調整されます。指数はしばしば消費者支出指標と呼ばれ、中国のインフレを評価することができます。指標の伸びは人民元の相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
"中国小売売上高年初来前年比 (China Retail Sales Year to Date y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
4.0%
4.3%
10月 2025
4.3%
4.5%
9月 2025
4.5%
4.6%
8月 2025
4.6%
4.8%
7月 2025
4.8%
5.0%
6月 2025
5.0%
5.0%
5月 2025
5.0%
4.7%
4月 2025
4.7%
4.6%
3月 2025
4.6%
4.0%
2月 2025
4.0%
3.5%
12月 2024
3.5%
3.5%
11月 2024
3.5%
3.5%
10月 2024
3.5%
3.3%
9月 2024
3.3%
3.4%
8月 2024
3.4%
3.5%
7月 2024
3.5%
3.7%
6月 2024
3.7%
4.1%
5月 2024
4.1%
4.1%
4月 2024
4.1%
4.7%
3月 2024
4.7%
5.5%
2月 2024
5.5%
7.2%
12月 2023
7.2%
7.2%
11月 2023
7.2%
6.9%
10月 2023
6.9%
6.8%
9月 2023
6.8%
7.0%
8月 2023
7.0%
7.3%
7月 2023
7.3%
8.2%
6月 2023
8.2%
9.3%
5月 2023
9.3%
8.5%
4月 2023
8.5%
5.8%
3月 2023
5.8%
3.5%
2月 2023
3.5%
-0.2%
12月 2022
-0.2%
-0.1%
11月 2022
-0.1%
0.6%
10月 2022
0.6%
0.7%
9月 2022
0.7%
0.5%
8月 2022
0.5%
-0.2%
7月 2022
-0.2%
-0.7%
6月 2022
-0.7%
-1.5%
5月 2022
-1.5%
-0.2%
4月 2022
-0.2%
3.3%
3月 2022
3.3%
6.7%
2月 2022
6.7%
12.5%
12月 2021
12.5%
13.7%
11月 2021
13.7%
14.9%
10月 2021
14.9%
16.4%
9月 2021
16.4%
18.1%
8月 2021
18.1%
20.7%
7月 2021
20.7%
23.0%
6月 2021
23.0%
25.7%
