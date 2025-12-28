カレンダーセクション

中国工業購買担当者景気指数(PMI) (China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

国：
中国
CNY, 中国元
情報源：
国家統計局 (National Bureau of Statistics)
49.2 49.4
49.0
最後の発表 重要性 実際 予測
49.3
49.2
次の発表 実際 予測
中国工業購買担当者景気指数(PMI)は、中国の製造業PMIの代替指標であり、国家統計機関によって計算されています。この計算は、3000社の中国製造会社の購買担当者の月次調査に基づいています。

アンケートには、過去1ヶ月間のビジネス状況に関する13の質問（生産数量、新規受注数、輸出注文数、未発注数、倉庫内の完成品在庫数、購入数量、輸入数量、価格、受注価格、従業員数、仕入先納品、 次の6ヶ月の事業活動）が含まれています。

回答者は、これらの指標の定量的な記述ではなく、相対的な記述（改善、悪化、変化なし）を与えるために調査されます。補助的なディフュージョンインデックスは、受け取ったデータに基づいて集計されます。これらの指数のそれぞれは、肯定的な回答の割合に中性のものの半分を加えたものとして計算されます。これらの指標の表は、詳細なPMI報告書に記載されています。ただし、製造業PMI計算は、これらの13のディフュージョンサブインデックスに基づいているのではなく、5つのグループインデックスに基づいています。その重みは、経済への影響度に応じて決定されます。

  • 新規注文: 30%
  • 製造量: 25%
  • 雇用 20%
  • 仕入先納品: 15%
  • 原材料: 10%

PMIは、国家経済国、特に製造業の主要指標の1つです。購買担当者は、通常、作業の内容によって事業状況の変化に気付くことが多いため、PMIは、その国の製造部門の主要な指標と考えることができます。

50を超える指数は製造業活動の一般的な伸びを示し、50を下回る指数は下落を示しています。製造業PMIの成長は、中国の製造業の発展を示唆しています。これは、人民元にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"中国工業購買担当者景気指数(PMI) (China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
49.2
49.4
49.0
10月 2025
49.0
49.6
49.8
9月 2025
49.8
49.6
49.4
8月 2025
49.4
49.5
49.3
7月 2025
49.3
49.8
49.7
6月 2025
49.7
50.0
49.5
5月 2025
49.5
50.0
49.0
4月 2025
49.0
50.6
50.5
3月 2025
50.5
49.8
50.2
2月 2025
50.2
49.3
49.1
1月 2025
49.1
49.7
50.1
12月 2024
50.1
49.7
50.3
11月 2024
50.3
49.7
50.1
10月 2024
50.1
49.9
49.8
9月 2024
49.8
49.3
49.1
8月 2024
49.1
48.8
49.4
7月 2024
49.4
50.5
49.5
6月 2024
49.5
48.5
49.5
5月 2024
49.5
50.1
50.4
4月 2024
50.4
50.5
50.8
3月 2024
50.8
49.2
49.1
2月 2024
49.1
48.6
49.2
1月 2024
49.2
49.3
49.0
12月 2023
49.0
49.5
49.4
11月 2023
49.4
49.6
49.5
10月 2023
49.5
49.8
50.2
9月 2023
50.2
49.8
49.7
8月 2023
49.7
49.8
49.3
7月 2023
49.3
49.6
49.0
6月 2023
49.0
49.5
48.8
5月 2023
48.8
49.5
49.2
4月 2023
49.2
49.4
51.9
3月 2023
51.9
49.1
52.6
2月 2023
52.6
48.9
50.1
1月 2023
50.1
48.9
47.0
12月 2022
47.0
49.2
48.0
11月 2022
48.0
49.3
49.2
10月 2022
49.2
49.2
50.1
9月 2022
50.1
49.2
49.4
8月 2022
49.4
49.3
49.0
7月 2022
49.0
49.4
50.2
6月 2022
50.2
49.6
49.6
5月 2022
49.6
49.6
47.4
4月 2022
47.4
49.8
49.5
3月 2022
49.5
49.8
50.2
2月 2022
50.2
50.1
1月 2022
50.1
50.0
50.3
12月 2021
50.3
50.1
50.1
11月 2021
50.1
50.4
49.2
10月 2021
49.2
50.7
49.6
