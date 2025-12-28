中国工業購買担当者景気指数(PMI)は、中国の製造業PMIの代替指標であり、国家統計機関によって計算されています。この計算は、3000社の中国製造会社の購買担当者の月次調査に基づいています。

アンケートには、過去1ヶ月間のビジネス状況に関する13の質問（生産数量、新規受注数、輸出注文数、未発注数、倉庫内の完成品在庫数、購入数量、輸入数量、価格、受注価格、従業員数、仕入先納品、 次の6ヶ月の事業活動）が含まれています。

回答者は、これらの指標の定量的な記述ではなく、相対的な記述（改善、悪化、変化なし）を与えるために調査されます。補助的なディフュージョンインデックスは、受け取ったデータに基づいて集計されます。これらの指数のそれぞれは、肯定的な回答の割合に中性のものの半分を加えたものとして計算されます。これらの指標の表は、詳細なPMI報告書に記載されています。ただし、製造業PMI計算は、これらの13のディフュージョンサブインデックスに基づいているのではなく、5つのグループインデックスに基づいています。その重みは、経済への影響度に応じて決定されます。

新規注文: 30%

製造量: 25%

雇用 20%

仕入先納品: 15%

原材料: 10%

PMIは、国家経済国、特に製造業の主要指標の1つです。購買担当者は、通常、作業の内容によって事業状況の変化に気付くことが多いため、PMIは、その国の製造部門の主要な指標と考えることができます。

50を超える指数は製造業活動の一般的な伸びを示し、50を下回る指数は下落を示しています。製造業PMIの成長は、中国の製造業の発展を示唆しています。これは、人民元にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: