経済指標カレンダー
中国鉱工業生産前年比 (China Industrial Production y/y)
|中
|4.8%
|5.6%
|
4.9%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
中国工業生産前年比は、前年同月と比較した、指定された月に製造された工業製品の付加価値増加率を反映します。指標は、生産高成長率とも呼ばれます。
工業生産の評価には、以下のコンポーネントが使用されます。
- 販売比率（販売品と製造品の比率）
- 輸出供給コスト（このコンポーネントは輸出を指します）
- 一日の生産
- 年間生産高の伸び率
計算は、年間売上高が少なくとも20万ドル以上の企業から受け取ったデータに基づいています。企業は地理的地域と産業部門に分かれています。中国産業の3つの主要セクターには鉱業、製造、エネルギーが含まれます。
この指標は、現在の生産状況および短期的な見通しの評価、経済拡大の規模の分析に使用されます。生産は中国の輸出の最大の部分を占めているため、この指標は中国政府によって国家経済政策の策定と調整に利用されます。
工業生産の伸びは、経済活動水準の上昇を示し、国家のGDPにプラスの影響を及ぼすことを示しています。したがって、値の伸びは、人民元にとってプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"中国鉱工業生産前年比 (China Industrial Production y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
