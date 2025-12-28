経済指標カレンダー
中国外国直接投資YTD前年比 (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)
|低
|-7.5%
|-10.1%
|
-10.3%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-9.4%
|
-7.5%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
外国直接投資YTD 前年比指標は、今年の初めから中国経済に行われた外国投資の前年同期と比較した変化を反映しています。データは、中華人民共和国商務省によって公開されています。
中国は世界有数の経済大国であり、外国からの投資を集めています。現在、投資家は労働集約型産業からサービス産業やハイテク産業に切り替える傾向があります。中国政府は、外国投資の重要性を認識し、手続きを合理化し、透明性を高め、投資家を保護するための改革を実施しています。
中国経済は200か国以上から投資を集めています。中国経済へのすべての外国投資家の大半は華僑です。
直接投資のダイナミクスは、国の経済の魅力を反映しています。投資の伸びは、経済の発展にとって好ましい要因であり、中国元相場にとってプラスとみなすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"中国外国直接投資YTD前年比 (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
