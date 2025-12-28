外国直接投資YTD 前年比指標は、今年の初めから中国経済に行われた外国投資の前年同期と比較した変化を反映しています。データは、中華人民共和国商務省によって公開されています。

中国は世界有数の経済大国であり、外国からの投資を集めています。現在、投資家は労働集約型産業からサービス産業やハイテク産業に切り替える傾向があります。中国政府は、外国投資の重要性を認識し、手続きを合理化し、透明性を高め、投資家を保護するための改革を実施しています。

中国経済は200か国以上から投資を集めています。中国経済へのすべての外国投資家の大半は華僑です。

直接投資のダイナミクスは、国の経済の魅力を反映しています。投資の伸びは、経済の発展にとって好ましい要因であり、中国元相場にとってプラスとみなすことができます。

