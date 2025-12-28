カレンダーセクション

中国生産者物価指数(PPI)前年比 (China Producer Price Index (PPI) y/y)

国：
中国
CNY, 中国元
情報源：
国家統計局 (National Bureau of Statistics)
中国生産者物価指数(PPI)前年比は、指定された月の商品及びサービスの国内生産者が受け取った販売価格の前年同月と比較した平均変化を追跡します。この指数は2つの副指数で構成されます。

  • 生産価格指数は、最初の販売時に製造業者が製品を受け取った価格の変化を反映します。
  • 購買価格の指数は、製造プロセスの中間投入物（燃料、エネルギー、金属または化学原料、木材、建材、織物など）として製造業者が購入した商品の価格の変化を反映しています。

したがって、PPIは、製造中の支出の変化に合わせて生産者の視点から中国で製造された商品の価値の正味変化を反映するものです。

生産者物価指数の計算は、1638カテゴリーから2万種類を超える製品の価格をカバーしています。購買価格指数は900のサブクラスに分けられた1万種類以上の商品を考慮しています。一般的指数は、国の単一の産業分類に従って、全国産業全体をカバーしています。

指標計算のための価格は、大企業（年間営業利益2,000万元以上）と一般企業（年間営業利益2,000万元未満）の調査から集計されています。統計サンプルには、400以上の都市から約5万の企業が含まれています。

生産者物価指数は、消費者物価、ひいてはインフレの先行指標とみなされており、CPIと比較すると、より正確な暫定的指標です。生産者価格が上昇すれば、消費者物価もそれに応じて上昇すると予想されます。これら2つの指標は密接に相関しています。中国人民銀行は、インフレ予測を作成する際に生産者物価指数を分析しています。

PPIの伸びは、超インフレが進行していない限り、人民元にプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"中国生産者物価指数(PPI)前年比 (China Producer Price Index (PPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-2.2%
-2.2%
-2.1%
10月 2025
-2.1%
-2.0%
-2.3%
9月 2025
-2.3%
-2.2%
-2.9%
8月 2025
-2.9%
-3.0%
-3.6%
7月 2025
-3.6%
-3.3%
-3.6%
6月 2025
-3.6%
-4.0%
-3.3%
5月 2025
-3.3%
-3.3%
-2.7%
4月 2025
-2.7%
-2.8%
-2.5%
3月 2025
-2.5%
-1.8%
-2.2%
2月 2025
-2.2%
-2.4%
-2.3%
1月 2025
-2.3%
-2.5%
-2.3%
12月 2024
-2.3%
-1.9%
-2.5%
11月 2024
-2.5%
-2.2%
-2.9%
10月 2024
-2.9%
-3.3%
-2.8%
9月 2024
-2.8%
-2.9%
-1.8%
8月 2024
-1.8%
-1.3%
-0.8%
7月 2024
-0.8%
-1.1%
-0.8%
6月 2024
-0.8%
-0.7%
-1.4%
5月 2024
-1.4%
-1.8%
-2.5%
4月 2024
-2.5%
-2.4%
-2.8%
3月 2024
-2.8%
-1.2%
-2.7%
2月 2024
-2.7%
-2.1%
-2.5%
1月 2024
-2.5%
-3.5%
-2.7%
12月 2023
-2.7%
-3.7%
-3.0%
11月 2023
-3.0%
-3.6%
-2.6%
10月 2023
-2.6%
-3.0%
-2.5%
9月 2023
-2.5%
-1.5%
-3.0%
8月 2023
-3.0%
-3.3%
-4.4%
7月 2023
-4.4%
-6.8%
-5.4%
6月 2023
-5.4%
-6.2%
-4.6%
5月 2023
-4.6%
-3.9%
-3.6%
4月 2023
-3.6%
-1.7%
-2.5%
3月 2023
-2.5%
-1.7%
-1.4%
2月 2023
-1.4%
-2.9%
-0.8%
1月 2023
-0.8%
-1.2%
-0.7%
12月 2022
-0.7%
-0.6%
-1.3%
11月 2022
-1.3%
-1.5%
-1.3%
10月 2022
-1.3%
-1.1%
0.9%
9月 2022
0.9%
0.2%
2.3%
8月 2022
2.3%
2.4%
4.2%
7月 2022
4.2%
8.0%
6.1%
6月 2022
6.1%
4.6%
6.4%
5月 2022
6.4%
6.5%
8.0%
4月 2022
8.0%
6.5%
8.3%
3月 2022
8.3%
10.4%
8.8%
2月 2022
8.8%
10.6%
9.1%
1月 2022
9.1%
8.7%
10.3%
12月 2021
10.3%
11.7%
12.9%
11月 2021
12.9%
14.7%
13.5%
10月 2021
13.5%
11.4%
10.7%
