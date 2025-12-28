中国生産者物価指数(PPI)前年比は、指定された月の商品及びサービスの国内生産者が受け取った販売価格の前年同月と比較した平均変化を追跡します。この指数は2つの副指数で構成されます。

生産価格指数は、最初の販売時に製造業者が製品を受け取った価格の変化を反映します。

購買価格の指数は、製造プロセスの中間投入物（燃料、エネルギー、金属または化学原料、木材、建材、織物など）として製造業者が購入した商品の価格の変化を反映しています。

したがって、PPIは、製造中の支出の変化に合わせて生産者の視点から中国で製造された商品の価値の正味変化を反映するものです。

生産者物価指数の計算は、1638カテゴリーから2万種類を超える製品の価格をカバーしています。購買価格指数は900のサブクラスに分けられた1万種類以上の商品を考慮しています。一般的指数は、国の単一の産業分類に従って、全国産業全体をカバーしています。

指標計算のための価格は、大企業（年間営業利益2,000万元以上）と一般企業（年間営業利益2,000万元未満）の調査から集計されています。統計サンプルには、400以上の都市から約5万の企業が含まれています。

生産者物価指数は、消費者物価、ひいてはインフレの先行指標とみなされており、CPIと比較すると、より正確な暫定的指標です。生産者価格が上昇すれば、消費者物価もそれに応じて上昇すると予想されます。これら2つの指標は密接に相関しています。中国人民銀行は、インフレ予測を作成する際に生産者物価指数を分析しています。

PPIの伸びは、超インフレが進行していない限り、人民元にプラスの効果をもたらす可能性があります。

