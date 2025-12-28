中国人民銀行(PBC)新規ローン統計は毎月収集され、中国の規制当局によって発行されます。これは、特定の期間中に中国の銀行が個人や企業に発行した元本の新規貸付総額を表しています。

ローンの量は全国の消費者活動と密接に関連しているため、アナリストやエコノミストはニューローン指標を詳細に監視しています。一般的に、新規貸出金の増加は、民間消費（個人向け貸付を含む）および企業開発（商業貸付）を増加させるため、国民経済に有利です。

ローン金額の増加は流通量を増加させ、経済発展を刺激します。したがって、指数の伸びは、しばしば人民元にとってプラスと見なされます。

直近値: