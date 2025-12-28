カレンダーセクション

中国人民銀行(PBC)M2マネーストック前年比 (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)

国：
中国
CNY, 中国元
情報源：
中国人民銀行 (The People's Bank of China)
金銭
N/D 8.1%
8.2%
最後の発表 重要性 実際 予測
8.1%
次の発表 実際 予測
中国人民銀行M2のマネーストック前年比は、前年同期と比べて、現在四半期に流通しているか、または国内に存在する金額の変化を反映します。

M2マネーストックには、現金（紙幣、コイン）、トラベラーズチェック、現金預金（デビットカードを含む）、普通預金、その他の小切手預金、貯蓄預金などが含まれます。

言いかえれば、M2マネーストックは、現在流通しているすべての国内通貨および流動資産を特徴付けます。これには固定名目価値を持ち、瞬時に現金に換算できる資産が含まれます。マネーストックは、インフレの重要な指標です。国内により多くの資金が流入しているほど、元の為替レートのインフレ圧力が高くなります。

他の重要なマクロ経済財政パラメータの振る舞いに応じて、M2マネーストックの価値の伸びは人民元に影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"中国人民銀行(PBC)M2マネーストック前年比 (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
8.1%
8.2%
10月 2025
8.2%
8.2%
8.4%
9月 2025
8.4%
8.8%
8月 2025
8.8%
8.7%
8.8%
7月 2025
8.8%
8.2%
8.3%
6月 2025
8.3%
8.3%
7.9%
5月 2025
7.9%
8.3%
8.0%
4月 2025
8.0%
7.1%
7.0%
3月 2025
7.0%
6.9%
7.0%
2月 2025
7.0%
6.7%
7.0%
1月 2025
7.0%
7.1%
7.3%
12月 2024
7.3%
7.6%
7.1%
11月 2024
7.1%
7.6%
7.5%
10月 2024
7.5%
6.6%
6.8%
9月 2024
6.8%
5.9%
6.3%
8月 2024
6.3%
5.7%
6.3%
7月 2024
6.3%
6.0%
6.2%
6月 2024
6.2%
6.8%
7.0%
5月 2024
7.0%
7.5%
7.2%
4月 2024
7.2%
8.4%
8.3%
3月 2024
8.3%
8.4%
8.7%
2月 2024
8.7%
8.4%
8.7%
1月 2024
8.7%
9.4%
9.7%
12月 2023
9.7%
9.7%
10.0%
11月 2023
10.0%
10.3%
10.3%
10月 2023
10.3%
10.3%
10.3%
9月 2023
10.3%
10.4%
10.6%
8月 2023
10.6%
10.5%
10.7%
7月 2023
10.7%
10.9%
11.3%
6月 2023
11.3%
11.4%
11.6%
5月 2023
11.6%
12.5%
12.4%
4月 2023
12.4%
13.0%
12.7%
3月 2023
12.7%
13.0%
12.9%
2月 2023
12.9%
12.2%
12.6%
1月 2023
12.6%
11.6%
11.8%
12月 2022
11.8%
12.1%
12.4%
11月 2022
12.4%
11.7%
11.8%
10月 2022
11.8%
12.1%
12.1%
9月 2022
12.1%
12.4%
12.2%
8月 2022
12.2%
12.3%
12.0%
7月 2022
12.0%
11.2%
11.4%
6月 2022
11.4%
10.9%
11.1%
5月 2022
11.1%
10.5%
10.5%
4月 2022
10.5%
9.6%
9.7%
3月 2022
9.7%
9.5%
9.2%
2月 2022
9.2%
10.0%
9.8%
1月 2022
9.8%
9.2%
9.0%
12月 2021
9.0%
8.9%
8.5%
11月 2021
8.5%
8.8%
8.7%
10月 2021
8.7%
8.1%
8.3%
1234
