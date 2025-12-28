中国人民銀行M2のマネーストック前年比は、前年同期と比べて、現在四半期に流通しているか、または国内に存在する金額の変化を反映します。

M2マネーストックには、現金（紙幣、コイン）、トラベラーズチェック、現金預金（デビットカードを含む）、普通預金、その他の小切手預金、貯蓄預金などが含まれます。

言いかえれば、M2マネーストックは、現在流通しているすべての国内通貨および流動資産を特徴付けます。これには固定名目価値を持ち、瞬時に現金に換算できる資産が含まれます。マネーストックは、インフレの重要な指標です。国内により多くの資金が流入しているほど、元の為替レートのインフレ圧力が高くなります。

他の重要なマクロ経済財政パラメータの振る舞いに応じて、M2マネーストックの価値の伸びは人民元に影響を与える可能性があります。

直近値: