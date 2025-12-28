中国消費者物価指数(CPI)前年比は、報告された年の消費者の視点から商品とサービスの固定品目の価格の前年と比較した変化を測定します。

この指標は、物価水準を包括的に反映しており、中国の都市部および農村部の住民が購入した8つの基本カテゴリーから262種類の商品およびサービスの消費者価格をカバーしています。カテゴリーには、食品（たばこと酒を含む）、衣類、住居、家庭用サービス、エネルギー、輸送と通信、教育、文化とレクリエーション、医療が含まれます。指数の計算には、法人所得税および投資項目（株式、債券、骨董品など）は含まれません。

この指数は、31の中国の州の500の都市と郡で88,000以上の価格収集単位の調査に基づいて計算されています。このサンプルには、ショッピングモール、スーパーマーケット、オープンフェア、インターネット電子商取引サプライヤー、すなわちさまざまなタイプとサイズの小売業者が含まれます。

消費者物価指数は、国のインフレを測定するために使用される重要な経済指標の1つで、消費者の視点から価格がどのように変化するかを示します。つまり、生活費の変化を見積もることができます。

指数は、賃金と社会給与の調整に使われます。また、CPIは所得税構造の調整や実質GDPの計算に使用されます。

CPIの伸びは人民元にとってプラスと見られます。

