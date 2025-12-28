中国小売売上高前年比は、指定された月の前年同月と比較した小売売上の変化を示しています。

一般小売売上高は、全国経済のすべての分野と、小売店と消費者間の財貨の移転をカバーしています。小売売上高の計算には下記が含まれます。

農村部や都市部住民に販売される日用品、建設用品、装飾用品など

従業員のために企業が購入したオフィス機器および固定式、食品および燃料（再販用ではない）

中国本土に滞在中に外国人および台湾、マカオ、香港の住民に販売される消費財

中国居住者が購入した医薬品や医療機器（国内と外国の両方）

書籍、印刷媒体、印刷可能なスタンプ、ノートブックおよび印刷会社が販売するその他の文房具

中古店で再販される消費財

農家が農業以外の地域や他の社会集団に販売する商品

計算には、生産サイクルのために企業に販売される原材料、燃料、設備（ 再販のために購入された商品、郵便局で販売されている切手、農家に販売される農家用製品）は含まれません。また、仮想製品やサービスのオンライン販売は含まれていません。

この指標は、年間所得2,000万元以上の大企業とその支店調査のデータに基づいています。

小売売上データにより、国内貿易フローと消費者支出の強さを評価することができます。小売売上高の伸びは、元元にとってプラスと見なすことができます。

