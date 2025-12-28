カレンダーセクション

Caixin中国複合購買担当者指数(PMI） (Caixin China Composite Purchasing Managers Index (PMI))

国：
中国
CNY, 中国元
情報源：
マークイット (S&P Global)
ビジネス
51.2
51.8
最後の発表 実際 予測
51.2
次の発表 実際 予測
中国Caixin複合購買担当者景気指数(PMI)は、全国的な製造活動の指標であり、民間部門の事業開発動向を反映しています。研究はCaixinが後援し、IHS Markitが実施しています。公式データで明らかにされた隙間を埋めるために、中小企業に焦点を当てています。データは、400社の代表グループの調査から集められたものです。

購入は企業の生産活動に先行するため、購買担当者は他の会社の従業員よりも早く市場状況の変化を追跡できる場合があります。そのため、変更に最初に気付くのは購入の責任者です。購買担当者は、そのような変更に最初に気付きます。

購買管理者は、作業の基本的なパラメータ(投入物価格と産出物価格、雇用、生産、新規注文など)を評価するアンケートを完成します。調査の参加者は、相対的な推定値を提供します。つまり、データが増加したか、減少したか、または変化していないかです。個々のサブインデックスは、これらの回答に基づいて計算されます。これらのサブインデックスは、インフレ、雇用及び経済活動の他の重要な指標を特徴付けます。回答は、毎月前半に収集されます。

最終的な指数は、現在のレベルを「より高い」と評価する回答の割合に「変化なし」回答の割合の半分を追加することによって計算されます。50を超える指数値は、ほとんどの回答者が現在のビジネス条件を積極的に特徴付けていることを示しています。50を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。

中国は2番目に大きい経済であり、最大の金属消費者および生産者であるため、そのPMIは世界中で注意深く監視されています。PMIの伸びは、良好な市況の指標であり、人民元にとってプラスとみなすことができます。

"Caixin中国複合購買担当者指数(PMI） (Caixin China Composite Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
51.2
51.8
10月 2025
51.8
52.5
9月 2025
52.5
51.9
8月 2025
51.9
50.8
7月 2025
50.8
51.3
6月 2025
51.3
49.6
5月 2025
49.6
51.1
4月 2025
51.1
51.8
3月 2025
51.8
51.5
2月 2025
51.5
51.1
1月 2025
51.1
51.4
12月 2024
51.4
52.3
11月 2024
52.3
51.9
10月 2024
51.9
50.3
9月 2024
50.3
51.2
8月 2024
51.2
51.2
7月 2024
51.2
52.8
6月 2024
52.8
54.1
5月 2024
54.1
52.8
4月 2024
52.8
52.7
3月 2024
52.7
52.5
2月 2024
52.5
52.5
1月 2024
52.5
52.6
12月 2023
52.6
51.6
11月 2023
51.6
50.0
10月 2023
50.0
50.9
9月 2023
50.9
51.7
8月 2023
51.7
51.9
7月 2023
51.9
52.5
6月 2023
52.5
55.6
5月 2023
55.6
53.6
4月 2023
53.6
54.5
3月 2023
54.5
54.2
2月 2023
54.2
51.1
1月 2023
51.1
48.3
12月 2022
48.3
47.0
11月 2022
47.0
48.3
10月 2022
48.3
48.5
9月 2022
48.5
53.0
8月 2022
53.0
54.0
7月 2022
54.0
55.3
6月 2022
55.3
42.2
5月 2022
42.2
37.2
4月 2022
37.2
43.9
3月 2022
43.9
50.1
2月 2022
50.1
50.1
1月 2022
50.1
53.0
12月 2021
53.0
51.2
11月 2021
51.2
51.5
10月 2021
51.5
51.4
