Caixinサービス購買担当者景気指数(PMI)は、中国のサービス業の国家の概要を提供しています。この指数は、400社を超えるサービス企業の購買マネージャーの調査に基づいて計算されています。企業は、標準産業分類に従って、中国のGDPへの貢献度に基づいて選択されます。

この指標は、国際的なMarkit社によって計算された購買管理者指数群を指します。この機関は、中国のメディアグループCaixinと協力しています。

参加者は自社の変化（過去1ヶ月間に上記の指標が改善されたか、悪化したか、または変わらなかったか）を評価するために調査されます。サービス部門のアンケートには、事業活動、新規受注、納入受注価格、雇用および事業の見通しに関する質問が含まれています。ディフュージョンインデックスは調査に基づいて作成され、最終的なサービス部門PMIはこれらのディフュージョンインデックスを使用して計算されます。

別々のディフュージョンサブインデックスは先行指標となる可能性があります。購買担当者は他の人よりも早く、配達、注文、およびその他の重要な経済パラメータに関連した変更を感じます。したがって、市場状態の推定値は、状況が変化した後に計算される他の統計値よりも早く来ます。

50を超える指数はサービス部門の活動の一般的な伸びを示し、50を下回る指数は下落を示しています。サービスPMIの成長は、中国のサービス業の発展を示唆しています。これは、人民元にプラスの影響を与える可能性があります。

