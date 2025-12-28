カレンダーセクション

経済指標カレンダー

Caixin中国サービス購買担当者景気指数(PMI) (Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI))

国：
中国
CNY, 中国元
情報源：
マークイット (S&P Global)
セクター
ビジネス
52.1 51.5
52.6
最後の発表 重要性 実際 予測
52.3
52.1
次の発表 実際 予測
Caixinサービス購買担当者景気指数(PMI)は、中国のサービス業の国家の概要を提供しています。この指数は、400社を超えるサービス企業の購買マネージャーの調査に基づいて計算されています。企業は、標準産業分類に従って、中国のGDPへの貢献度に基づいて選択されます。

この指標は、国際的なMarkit社によって計算された購買管理者指数群を指します。この機関は、中国のメディアグループCaixinと協力しています。

参加者は自社の変化（過去1ヶ月間に上記の指標が改善されたか、悪化したか、または変わらなかったか）を評価するために調査されます。サービス部門のアンケートには、事業活動、新規受注、納入受注価格、雇用および事業の見通しに関する質問が含まれています。ディフュージョンインデックスは調査に基づいて作成され、最終的なサービス部門PMIはこれらのディフュージョンインデックスを使用して計算されます。

別々のディフュージョンサブインデックスは先行指標となる可能性があります。購買担当者は他の人よりも早く、配達、注文、およびその他の重要な経済パラメータに関連した変更を感じます。したがって、市場状態の推定値は、状況が変化した後に計算される他の統計値よりも早く来ます。

50を超える指数はサービス部門の活動の一般的な伸びを示し、50を下回る指数は下落を示しています。サービスPMIの成長は、中国のサービス業の発展を示唆しています。これは、人民元にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"Caixin中国サービス購買担当者景気指数(PMI) (Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
52.1
51.5
52.6
10月 2025
52.6
51.6
52.9
9月 2025
52.9
51.7
53.0
8月 2025
53.0
51.5
52.6
7月 2025
52.6
51.0
50.6
6月 2025
50.6
51.3
51.1
5月 2025
51.1
51.4
50.7
4月 2025
50.7
51.6
51.9
3月 2025
51.9
51.7
51.4
2月 2025
51.4
51.8
51.0
1月 2025
51.0
51.8
52.2
12月 2024
52.2
51.9
51.5
11月 2024
51.5
52.1
52.0
10月 2024
52.0
52.2
50.3
9月 2024
50.3
52.3
51.6
8月 2024
51.6
52.4
52.1
7月 2024
52.1
51.4
51.2
6月 2024
51.2
53.5
54.0
5月 2024
54.0
52.6
52.5
4月 2024
52.5
52.6
52.7
3月 2024
52.7
51.2
52.5
2月 2024
52.5
51.9
52.7
1月 2024
52.7
54.2
52.9
12月 2023
52.9
50.9
51.5
11月 2023
51.5
50.3
50.4
10月 2023
50.4
51.0
50.2
9月 2023
50.2
52.9
51.8
8月 2023
51.8
54.0
54.1
7月 2023
54.1
55.5
53.9
6月 2023
53.9
56.8
57.1
5月 2023
57.1
57.1
56.4
4月 2023
56.4
56.5
57.8
3月 2023
57.8
54.0
55.0
2月 2023
55.0
50.5
52.9
1月 2023
52.9
47.3
48.0
12月 2022
48.0
47.5
46.7
11月 2022
46.7
48.8
48.4
10月 2022
48.4
52.1
49.3
9月 2022
49.3
55.3
55.0
8月 2022
55.0
55.0
55.5
7月 2022
55.5
48.0
54.5
6月 2022
54.5
47.3
41.4
5月 2022
41.4
47.3
36.2
4月 2022
36.2
52.8
42.0
3月 2022
42.0
53.0
50.2
2月 2022
50.2
53.0
51.4
1月 2022
51.4
52.9
53.1
12月 2021
53.1
52.7
52.1
11月 2021
52.1
52.4
53.8
10月 2021
53.8
50.7
53.4
