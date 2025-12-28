カレンダーセクション

中国非工業購買担当者景気指数(PMI) (China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

国：
中国
CNY, 中国元
情報源：
国家統計局 (National Bureau of Statistics)
49.5 50.2
50.1
最後の発表 重要性 実際 予測
49.9
49.5
次の発表 実際 予測
中国非製造業購買管理指数（PMI）は、中国のサービス部門PMIの代替指標であり、国家統計機関によって計算されています。この計算は、4000の中国のサービス業企業からの購買担当者の月次調査に基づいています。

アンケートには、過去1ヶ月間のビジネス状況に関する10の質問（生産数量、新規受注数、輸出注文数、未発注数、倉庫内の完成品在庫数、価格、受注価格、従業員数、仕入先納品、 次の6ヶ月の事業活動）が含まれています。

回答者は、これらの指標の定量的な記述ではなく、相対的な記述（改善、悪化、変化なし）を与えるために調査されます。補助的なディフュージョンインデックスは、受け取ったデータに基づいて集計されます。これらの指数のそれぞれは、肯定的な回答の割合に中性のものの半分を加えたものとして計算されます。非製造業PMIは次のサブインデックスで構成されます。

PMIは、国家経済国、特にそのサービス部門の重要な指標の1つです。購買担当者は、通常、作業の内容によって事業状況の変化に気付くことが多いため、PMIは、その国のサービス部門の主要な指標と考えることができます。

50を超える指数はサービス部門の活動の一般的な伸びを示し、50を下回る指数は下落を示しています。非製造業PMIの成長は、中国のサービス部門の発展を示唆しています。これは、人民元にプラスの影響を与える可能性があります。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
49.5
50.2
50.1
10月 2025
50.1
50.3
50.0
9月 2025
50.0
50.6
50.3
8月 2025
50.3
50.5
50.1
7月 2025
50.1
50.3
50.5
6月 2025
50.5
50.1
50.3
5月 2025
50.3
50.0
50.4
4月 2025
50.4
50.1
50.8
3月 2025
50.8
49.5
50.4
2月 2025
50.4
50.6
50.2
1月 2025
50.2
51.9
52.2
12月 2024
52.2
50.6
50.0
11月 2024
50.0
50.1
50.2
10月 2024
50.2
51.5
50.0
9月 2024
50.0
51.2
50.3
8月 2024
50.3
51.4
50.2
7月 2024
50.2
51.3
50.5
6月 2024
50.5
49.9
51.1
5月 2024
51.1
51.2
51.2
4月 2024
51.2
54.2
53.0
3月 2024
53.0
51.4
51.4
2月 2024
51.4
51.2
50.7
1月 2024
50.7
44.0
50.4
12月 2023
50.4
51.0
50.2
11月 2023
50.2
50.9
50.6
10月 2023
50.6
50.8
51.7
9月 2023
51.7
50.8
51.0
8月 2023
51.0
50.8
51.5
7月 2023
51.5
50.8
53.2
6月 2023
53.2
50.8
54.5
5月 2023
54.5
50.7
56.4
4月 2023
56.4
50.4
58.2
3月 2023
58.2
50.0
56.3
2月 2023
56.3
49.7
54.4
1月 2023
54.4
51.0
41.6
12月 2022
41.6
51.4
46.7
11月 2022
46.7
51.7
48.7
10月 2022
48.7
51.9
50.6
9月 2022
50.6
52.0
52.6
8月 2022
52.6
52.2
53.8
7月 2022
53.8
52.3
54.7
6月 2022
54.7
52.5
47.8
5月 2022
47.8
50.7
41.9
4月 2022
41.9
53.0
48.4
3月 2022
48.4
53.2
51.6
2月 2022
51.6
51.1
1月 2022
51.1
53.2
52.7
12月 2021
52.7
53.1
52.3
11月 2021
52.3
53.0
52.4
10月 2021
52.4
52.9
53.2
1234
