ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTradeCheckResultProfit 

CheckResultProfit

リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の profit フィールド の値を取得します。

double  CheckResultProfit() const 

戻り値

リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の profit フィールド（取引操作実行の後の利益の値）の値を取得します。