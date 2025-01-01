- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
CTerminalInfo
CTerminalInfo はMQL5 プログラム環境のプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。
説明
CTerminalInfo クラスはMQL5 プログラム環境のプロパティへの簡易化されたアクセスを提供します。
宣言
|
class CTerminalInfo : public CObject
タイトル
|
#include <Trade\TerminalInfo.mqh>
|
継承階層
CTerminalInfo
グループ分けされたクラスメソッド
|
整数型プロパティの新しい値の設定
|
|
クライアント端末のビルド番号を取得します。
|
取引サーバへの接続に関する情報を取得します。
|
DLLの使用の許可に関する情報を取得します。
|
取引許可に関する情報を取得します。
|
端末の設定で指定されたSMTP サーバへの電子メールの送信及びログインの許可に関する情報を取得します。
|
端末の設定で指定された FTP サーバへの取引レポート送信及びログインの許可に関する情報を取得します。
|
チャート上のバーの最大数についての情報を取得します。
|
クライアント端末の言語のコードページについての情報を取得します。
|
CPU コアについての情報を取得します。
|
物理メモリについての情報を取得します。（MB 単位）。
|
端末/エージェントプロセスによって使用可能な合計メモリに関する情報を取得します。（MB 単位）。
|
端末/エージェントプロセスによって使用可能な空きメモリに関する情報を取得します。（MB 単位）。
|
端末/エージェントプロセスに使用されているメモリに関する情報を取得します。（MB 単位）。
|
クライアント端末の種類に関する情報（32/64ビット）を取得します。
|
ビデオカードがサポートしている OpenCL のバージョンに関する情報を取得します。
|
ディスクの空き領域についての情報を取得します。（MB 単位）。
|
string 型のプロパティへのアクセスメソッド
|
|
クライアント端末の言語を取得します。
|
クライアント端末の名称を取得します。
|
クライアント端末の会社を取得します。
|
クライアント端末のフォルダを取得します。
|
クライアント端末のデータフォルダを取得します。
|
コンピュータにインストールされている全てのクライアント端末の共通データフォルダを取得します。
|
MQL5 API 関数へのアクセス
|
|
整数型パラメータの値を取得します。
|
string 型パラメータの値を取得します。