CTerminalInfo

CTerminalInfo はMQL5 プログラム環境のプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CTerminalInfo クラスはMQL5 プログラム環境のプロパティへの簡易化されたアクセスを提供します。

宣言

class CTerminalInfo : public CObject

タイトル

#include <Trade\TerminalInfo.mqh>

継承階層 CObject CTerminalInfo

グループ分けされたクラスメソッド

整数型プロパティの新しい値の設定 Build クライアント端末のビルド番号を取得します。 IsConnected 取引サーバへの接続に関する情報を取得します。 IsDLLsAllowed DLLの使用の許可に関する情報を取得します。 IsTradeAllowed 取引許可に関する情報を取得します。 IsEmailEnabled 端末の設定で指定されたSMTP サーバへの電子メールの送信及びログインの許可に関する情報を取得します。 IsFtpEnabled 端末の設定で指定された FTP サーバへの取引レポート送信及びログインの許可に関する情報を取得します。 MaxBars チャート上のバーの最大数についての情報を取得します。 CodePage クライアント端末の言語のコードページについての情報を取得します。 CPUCores CPU コアについての情報を取得します。 MemoryPhysical 物理メモリについての情報を取得します。（MB 単位）。 MemoryTotal 端末/エージェントプロセスによって使用可能な合計メモリに関する情報を取得します。（MB 単位）。 MemoryAvailable 端末/エージェントプロセスによって使用可能な空きメモリに関する情報を取得します。（MB 単位）。 MemoryUsed 端末/エージェントプロセスに使用されているメモリに関する情報を取得します。（MB 単位）。 IsX64 クライアント端末の種類に関する情報（32/64ビット）を取得します。 OpenCLSupport ビデオカードがサポートしている OpenCL のバージョンに関する情報を取得します。 DiskSpace ディスクの空き領域についての情報を取得します。（MB 単位）。 string 型のプロパティへのアクセスメソッド Language クライアント端末の言語を取得します。 Name クライアント端末の名称を取得します。 Company クライアント端末の会社を取得します。 Path クライアント端末のフォルダを取得します。 DataPath クライアント端末のデータフォルダを取得します。 CommonDataPath コンピュータにインストールされている全てのクライアント端末の共通データフォルダを取得します。 MQL5 API 関数へのアクセス InfoInteger 整数型パラメータの値を取得します。 InfoString string 型パラメータの値を取得します。