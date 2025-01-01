ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTradeSetMarginMode 

SetMarginMode

現在の口座設定に応じて、証拠金計算モードを設定します。

void  SetMarginMode()

戻り値

Нет.

注意事項

証拠金計算モードは、ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODEで設定されます。

 