- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
206
Profit Trade:
81 (39.32%)
Loss Trade:
125 (60.68%)
Best Trade:
227.87 USD
Worst Trade:
-294.26 USD
Profitto lordo:
7 161.32 USD (202 658 pips)
Perdita lorda:
-8 010.10 USD (209 363 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (620.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
876.61 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
98.29%
Massimo carico di deposito:
30.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
116 (56.31%)
Short Trade:
90 (43.69%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-4.12 USD
Profitto medio:
88.41 USD
Perdita media:
-64.08 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-703.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-703.24 USD (11)
Crescita mensile:
-14.66%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
848.78 USD
Massimale:
1 680.88 USD (82.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.33% (878.66 USD)
Per equità:
8.85% (458.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|GBPJPY
|34
|GBPUSD
|11
|EURJPY
|8
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|7
|CHFJPY
|5
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|USDCAD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|328
|GBPJPY
|-1.1K
|GBPUSD
|-316
|EURJPY
|244
|AUDJPY
|-221
|USDJPY
|23
|CHFJPY
|-202
|CADJPY
|262
|NZDJPY
|186
|USDCAD
|-12
|EURUSD
|-22
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPJPY
|-16K
|GBPUSD
|1.3K
|EURJPY
|807
|AUDJPY
|-2.4K
|USDJPY
|1.5K
|CHFJPY
|-1.9K
|CADJPY
|822
|NZDJPY
|-1.6K
|USDCAD
|-1.7K
|EURUSD
|-2.1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +227.87 USD
Worst Trade: -294 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +620.06 USD
Massima perdita consecutiva: -703.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 25
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
307 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-37%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
56
60%
206
39%
98%
0.89
-4.12
USD
USD
38%
1:50