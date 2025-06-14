SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LSTR AGR
Billy Natio

LSTR AGR

Billy Natio
0 recensioni
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -37%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
206
Profit Trade:
81 (39.32%)
Loss Trade:
125 (60.68%)
Best Trade:
227.87 USD
Worst Trade:
-294.26 USD
Profitto lordo:
7 161.32 USD (202 658 pips)
Perdita lorda:
-8 010.10 USD (209 363 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (620.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
876.61 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
98.29%
Massimo carico di deposito:
30.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
116 (56.31%)
Short Trade:
90 (43.69%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-4.12 USD
Profitto medio:
88.41 USD
Perdita media:
-64.08 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-703.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-703.24 USD (11)
Crescita mensile:
-14.66%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
848.78 USD
Massimale:
1 680.88 USD (82.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.33% (878.66 USD)
Per equità:
8.85% (458.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 125
GBPJPY 34
GBPUSD 11
EURJPY 8
AUDJPY 8
USDJPY 7
CHFJPY 5
CADJPY 3
NZDJPY 3
USDCAD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 328
GBPJPY -1.1K
GBPUSD -316
EURJPY 244
AUDJPY -221
USDJPY 23
CHFJPY -202
CADJPY 262
NZDJPY 186
USDCAD -12
EURUSD -22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
GBPJPY -16K
GBPUSD 1.3K
EURJPY 807
AUDJPY -2.4K
USDJPY 1.5K
CHFJPY -1.9K
CADJPY 822
NZDJPY -1.6K
USDCAD -1.7K
EURUSD -2.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +227.87 USD
Worst Trade: -294 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +620.06 USD
Massima perdita consecutiva: -703.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AM-UK-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 25
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
307 più
