Xue Mei

Dudu Whale

Xue Mei
0 recensioni
174 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 120%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 660
Profit Trade:
835 (50.30%)
Loss Trade:
825 (49.70%)
Best Trade:
3 590.99 USD
Worst Trade:
-1 639.98 USD
Profitto lordo:
124 850.54 USD (1 183 989 pips)
Perdita lorda:
-85 804.24 USD (920 883 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (856.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 339.71 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.52
Long Trade:
1 127 (67.89%)
Short Trade:
533 (32.11%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
23.52 USD
Profitto medio:
149.52 USD
Perdita media:
-104.01 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-1 010.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 024.06 USD (6)
Crescita mensile:
4.89%
Previsione annuale:
59.35%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 581.97 USD (10.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.31% (3 971.94 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 449
XAUUSD 413
GBPJPY 367
GBPCAD 144
XAUJPY 128
EURJPY 81
EURSGD 53
SUMMARY 17
EURCAD 4
EURAUD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 1.1K
XAUUSD 26K
GBPJPY -2.3K
GBPCAD 892
XAUJPY 11K
EURJPY -1.4K
EURSGD 63
SUMMARY 4K
EURCAD -28
EURAUD -234
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 20K
XAUUSD 136K
GBPJPY -25K
GBPCAD 2.4K
XAUJPY 144K
EURJPY -13K
EURSGD 232
SUMMARY 0
EURCAD 13
EURAUD -308
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 590.99 USD
Worst Trade: -1 640 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +856.18 USD
Massima perdita consecutiva: -1 010.04 USD

Non ci sono recensioni
2025.12.30 04:38
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 0.74% of days out of 1217 days of the signal's entire lifetime.
