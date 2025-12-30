- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 660
Profit Trade:
835 (50.30%)
Loss Trade:
825 (49.70%)
Best Trade:
3 590.99 USD
Worst Trade:
-1 639.98 USD
Profitto lordo:
124 850.54 USD (1 183 989 pips)
Perdita lorda:
-85 804.24 USD (920 883 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (856.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 339.71 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.52
Long Trade:
1 127 (67.89%)
Short Trade:
533 (32.11%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
23.52 USD
Profitto medio:
149.52 USD
Perdita media:
-104.01 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-1 010.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 024.06 USD (6)
Crescita mensile:
4.89%
Previsione annuale:
59.35%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 581.97 USD (10.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.31% (3 971.94 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|449
|XAUUSD
|413
|GBPJPY
|367
|GBPCAD
|144
|XAUJPY
|128
|EURJPY
|81
|EURSGD
|53
|SUMMARY
|17
|EURCAD
|4
|EURAUD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|1.1K
|XAUUSD
|26K
|GBPJPY
|-2.3K
|GBPCAD
|892
|XAUJPY
|11K
|EURJPY
|-1.4K
|EURSGD
|63
|SUMMARY
|4K
|EURCAD
|-28
|EURAUD
|-234
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|20K
|XAUUSD
|136K
|GBPJPY
|-25K
|GBPCAD
|2.4K
|XAUJPY
|144K
|EURJPY
|-13K
|EURSGD
|232
|SUMMARY
|0
|EURCAD
|13
|EURAUD
|-308
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 590.99 USD
Worst Trade: -1 640 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +856.18 USD
Massima perdita consecutiva: -1 010.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
RinkostMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.32 × 19
|
ICMarketsSC-Live18
|0.40 × 146
|
ICMarketsSC-Live02
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.44 × 131
|
ICMarketsSC-Live25
|0.48 × 25
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.79 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|0.96 × 733
|
ICMarketsSC-Live19
|0.96 × 105
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|1.08 × 40
|
ICMarketsSC-Live04
|1.15 × 1221
|
ICMarketsSC-Live11
|1.19 × 458
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 83
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
Valutrades-Real-HK
|2.01 × 141
|
ICMarketsSC-Live27
|2.11 × 315
|
Pepperstone-Edge01
|2.18 × 102
