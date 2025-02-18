SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Important Sniper Level MT4
Ren Cheng Yao

Gold Important Sniper Level MT4

Ren Cheng Yao
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 172%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
39 (45.88%)
Loss Trade:
46 (54.12%)
Best Trade:
210.68 USD
Worst Trade:
-119.45 USD
Profitto lordo:
4 032.42 USD (572 840 pips)
Perdita lorda:
-2 309.18 USD (405 800 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (743.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
743.56 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
12.58%
Massimo carico di deposito:
5.42%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
3.10
Long Trade:
66 (77.65%)
Short Trade:
19 (22.35%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
20.27 USD
Profitto medio:
103.40 USD
Perdita media:
-50.20 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-553.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-553.96 USD (10)
Crescita mensile:
45.33%
Previsione annuale:
550.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.65 USD
Massimale:
555.78 USD (26.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.64% (555.78 USD)
Per equità:
7.72% (145.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 55
Gold 30
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 722
Gold 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 147K
Gold 20K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +210.68 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +743.56 USD
Massima perdita consecutiva: -553.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 più
Gold Important Sniper Level MT4 
Non ci sono recensioni
2025.09.12 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 23:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 00:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 02:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.11 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged on the signal account
2025.07.02 12:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 12:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.