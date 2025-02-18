- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
39 (45.88%)
Loss Trade:
46 (54.12%)
Best Trade:
210.68 USD
Worst Trade:
-119.45 USD
Profitto lordo:
4 032.42 USD (572 840 pips)
Perdita lorda:
-2 309.18 USD (405 800 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (743.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
743.56 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
12.58%
Massimo carico di deposito:
5.42%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
3.10
Long Trade:
66 (77.65%)
Short Trade:
19 (22.35%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
20.27 USD
Profitto medio:
103.40 USD
Perdita media:
-50.20 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-553.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-553.96 USD (10)
Crescita mensile:
45.33%
Previsione annuale:
550.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.65 USD
Massimale:
555.78 USD (26.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.64% (555.78 USD)
Per equità:
7.72% (145.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|Gold
|30
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|722
|Gold
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|147K
|Gold
|20K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +210.68 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +743.56 USD
Massima perdita consecutiva: -553.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Gold Important Sniper Level MT4
