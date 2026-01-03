SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Hype MT4
Sugianto

Gold Hype MT4

Sugianto
0 recensioni
22 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 226%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
532
Profit Trade:
359 (67.48%)
Loss Trade:
173 (32.52%)
Best Trade:
94.08 USD
Worst Trade:
-180.75 USD
Profitto lordo:
2 880.76 USD (1 440 958 pips)
Perdita lorda:
-2 287.11 USD (1 211 102 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (149.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
226.62 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.53
Long Trade:
278 (52.26%)
Short Trade:
254 (47.74%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
1.12 USD
Profitto medio:
8.02 USD
Perdita media:
-13.22 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-42.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-180.75 USD (1)
Crescita mensile:
103.58%
Previsione annuale:
1 256.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.13 USD
Massimale:
234.45 USD (74.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.87% (234.45 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 250
XAUUSD 162
AUDUSD 25
AUDCAD 24
USDCAD 23
EURUSD 15
USDCHF 14
NZDCAD 14
NZDUSD 3
GBPUSD 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 89
XAUUSD 332
AUDUSD 48
AUDCAD 38
USDCAD 30
EURUSD 7
USDCHF 35
NZDCAD 17
NZDUSD -2
GBPUSD 1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 165K
XAUUSD 45K
AUDUSD 3.8K
AUDCAD 6K
USDCAD 5.1K
EURUSD 1.1K
USDCHF 4.1K
NZDCAD 2.8K
NZDUSD -159
GBPUSD 137
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +94.08 USD
Worst Trade: -181 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +149.56 USD
Massima perdita consecutiva: -42.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 74
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 2
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
Exness-Real25
0.00 × 22
EverestCM-Platform
0.00 × 2
TriumphFX-live
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 8
FOXMarkets-Live
0.00 × 75
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
PFD-Real
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 4
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
GMI-Live08
0.00 × 65
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
Non ci sono recensioni
2026.01.03 04:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
