- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
532
Profit Trade:
359 (67.48%)
Loss Trade:
173 (32.52%)
Best Trade:
94.08 USD
Worst Trade:
-180.75 USD
Profitto lordo:
2 880.76 USD (1 440 958 pips)
Perdita lorda:
-2 287.11 USD (1 211 102 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (149.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
226.62 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.53
Long Trade:
278 (52.26%)
Short Trade:
254 (47.74%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
1.12 USD
Profitto medio:
8.02 USD
Perdita media:
-13.22 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-42.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-180.75 USD (1)
Crescita mensile:
103.58%
Previsione annuale:
1 256.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.13 USD
Massimale:
234.45 USD (74.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.87% (234.45 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|250
|XAUUSD
|162
|AUDUSD
|25
|AUDCAD
|24
|USDCAD
|23
|EURUSD
|15
|USDCHF
|14
|NZDCAD
|14
|NZDUSD
|3
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|89
|XAUUSD
|332
|AUDUSD
|48
|AUDCAD
|38
|USDCAD
|30
|EURUSD
|7
|USDCHF
|35
|NZDCAD
|17
|NZDUSD
|-2
|GBPUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|165K
|XAUUSD
|45K
|AUDUSD
|3.8K
|AUDCAD
|6K
|USDCAD
|5.1K
|EURUSD
|1.1K
|USDCHF
|4.1K
|NZDCAD
|2.8K
|NZDUSD
|-159
|GBPUSD
|137
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +94.08 USD
Worst Trade: -181 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +149.56 USD
Massima perdita consecutiva: -42.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 74
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 2
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 87
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
|
EverestCM-Platform
|0.00 × 2
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 75
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 3
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
GMI-Live08
|0.00 × 65
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
1036 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni