SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GARYPRO2500
Chen Guan Yu

GARYPRO2500

Chen Guan Yu
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 145%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
84
Profit Trade:
59 (70.23%)
Loss Trade:
25 (29.76%)
Best Trade:
98.00 USD
Worst Trade:
-70.94 USD
Profitto lordo:
1 152.42 USD (47 989 pips)
Perdita lorda:
-427.93 USD (22 810 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (327.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
327.50 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
4.85
Long Trade:
68 (80.95%)
Short Trade:
16 (19.05%)
Fattore di profitto:
2.69
Profitto previsto:
8.62 USD
Profitto medio:
19.53 USD
Perdita media:
-17.12 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-149.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-149.47 USD (5)
Crescita mensile:
41.48%
Previsione annuale:
503.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
149.47 USD (15.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.69% (149.47 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 62
USDJPY 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 658
USDJPY 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 26K
USDJPY -707
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +98.00 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +327.50 USD
Massima perdita consecutiva: -149.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.35 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.90 × 10
Darwinex-Live
1.00 × 1
Tickmill-Live08
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
1.03 × 29
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ZeroMarkets-Live-1
2.23 × 30
VantageInternational-Live 14
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
2.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
2.68 × 19
ICMarketsSC-Live31
3.09 × 11
ICMarketsSC-Live25
3.25 × 581
ICMarketsSC-Live26
3.30 × 296
ICMarketsSC-Live23
3.53 × 1930
ICMarketsSC-Live16
3.78 × 9
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
41 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
感謝您對PULI 的關注。

我從 2015 年開始交易。


 趨勢交易  只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低


用概率去贏得勝利


目前已交易破萬筆訂單  此交易策略已被市場證明有利可圖


我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動


嚴格的風控 才有穩定的獲利




建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%




注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。


個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972

信箱 f4890000@yahoo.com.tw

line  f4890000

微信 f4890000


有任何想了解歡迎聯絡  我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成



Non ci sono recensioni
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.54% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati