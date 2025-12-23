- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24 939
Profit Trade:
18 508 (74.21%)
Loss Trade:
6 431 (25.79%)
Best Trade:
1 118.62 USD
Worst Trade:
-10 207.49 USD
Profitto lordo:
478 660.31 USD (89 441 682 pips)
Perdita lorda:
-450 009.50 USD (108 466 907 pips)
Vincite massime consecutive:
121 (182.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 932.11 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
17.29%
Massimo carico di deposito:
0.99%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
361
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
14 801 (59.35%)
Short Trade:
10 138 (40.65%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
25.86 USD
Perdita media:
-69.98 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-10 359.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19 320.63 USD (13)
Crescita mensile:
4.93%
Previsione annuale:
59.81%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.09 USD
Massimale:
56 873.86 USD (68.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.35% (56 641.86 USD)
Per equità:
0.50% (199.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|7293
|BTCUSD
|6049
|XAUUSD
|5196
|EURUSD
|4283
|USDJPY
|979
|LTCUSD
|118
|USDCAD
|105
|USDCHF
|79
|GBPJPY
|77
|EURJPY
|74
|EURNZD
|71
|GBPNZD
|67
|EURAUD
|62
|CADJPY
|61
|GBPCAD
|58
|GBPAUD
|55
|CHFJPY
|49
|AUDJPY
|45
|NZDJPY
|39
|GBPCHF
|36
|EURGBP
|35
|BCHUSD
|34
|EURCAD
|33
|EURCHF
|20
|XRPUSD
|11
|ETHUSD
|8
|NZDUSD
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-8.7K
|BTCUSD
|7.4K
|XAUUSD
|-1K
|EURUSD
|30K
|USDJPY
|-4.8K
|LTCUSD
|2.3K
|USDCAD
|97
|USDCHF
|624
|GBPJPY
|67
|EURJPY
|93
|EURNZD
|58
|GBPNZD
|62
|EURAUD
|-36
|CADJPY
|67
|GBPCAD
|-5
|GBPAUD
|0
|CHFJPY
|32
|AUDJPY
|51
|NZDJPY
|19
|GBPCHF
|-45
|EURGBP
|13
|BCHUSD
|2.2K
|EURCAD
|-7
|EURCHF
|18
|XRPUSD
|69
|ETHUSD
|87
|NZDUSD
|-9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|23K
|BTCUSD
|-19M
|XAUUSD
|-124K
|EURUSD
|43K
|USDJPY
|-77K
|LTCUSD
|3.7K
|USDCAD
|1.1K
|USDCHF
|5.1K
|GBPJPY
|10K
|EURJPY
|13K
|EURNZD
|9.8K
|GBPNZD
|11K
|EURAUD
|-5.5K
|CADJPY
|9.6K
|GBPCAD
|-442
|GBPAUD
|222
|CHFJPY
|4.7K
|AUDJPY
|7.3K
|NZDJPY
|2.7K
|GBPCHF
|-3.9K
|EURGBP
|1.1K
|BCHUSD
|175K
|EURCAD
|-748
|EURCHF
|1.6K
|XRPUSD
|31K
|ETHUSD
|40K
|NZDUSD
|-877
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 118.62 USD
Worst Trade: -10 207 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +182.11 USD
Massima perdita consecutiva: -10 359.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.09 × 23
|
Tickmill-Live04
|0.19 × 32
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
DooFintech-Live 5
|0.50 × 6
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 637
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.11 × 519
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.14 × 370
339 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
270%
0
0
USD
USD
40K
USD
USD
166
4%
24 939
74%
17%
1.06
1.15
USD
USD
44%
1:500