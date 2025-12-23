SegnaliSezioni
KAUSER AHMED

TIC8071137

KAUSER AHMED
0 recensioni
Affidabilità
166 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2022 270%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24 939
Profit Trade:
18 508 (74.21%)
Loss Trade:
6 431 (25.79%)
Best Trade:
1 118.62 USD
Worst Trade:
-10 207.49 USD
Profitto lordo:
478 660.31 USD (89 441 682 pips)
Perdita lorda:
-450 009.50 USD (108 466 907 pips)
Vincite massime consecutive:
121 (182.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 932.11 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
17.29%
Massimo carico di deposito:
0.99%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
361
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
14 801 (59.35%)
Short Trade:
10 138 (40.65%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
25.86 USD
Perdita media:
-69.98 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-10 359.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19 320.63 USD (13)
Crescita mensile:
4.93%
Previsione annuale:
59.81%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.09 USD
Massimale:
56 873.86 USD (68.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.35% (56 641.86 USD)
Per equità:
0.50% (199.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 7293
BTCUSD 6049
XAUUSD 5196
EURUSD 4283
USDJPY 979
LTCUSD 118
USDCAD 105
USDCHF 79
GBPJPY 77
EURJPY 74
EURNZD 71
GBPNZD 67
EURAUD 62
CADJPY 61
GBPCAD 58
GBPAUD 55
CHFJPY 49
AUDJPY 45
NZDJPY 39
GBPCHF 36
EURGBP 35
BCHUSD 34
EURCAD 33
EURCHF 20
XRPUSD 11
ETHUSD 8
NZDUSD 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -8.7K
BTCUSD 7.4K
XAUUSD -1K
EURUSD 30K
USDJPY -4.8K
LTCUSD 2.3K
USDCAD 97
USDCHF 624
GBPJPY 67
EURJPY 93
EURNZD 58
GBPNZD 62
EURAUD -36
CADJPY 67
GBPCAD -5
GBPAUD 0
CHFJPY 32
AUDJPY 51
NZDJPY 19
GBPCHF -45
EURGBP 13
BCHUSD 2.2K
EURCAD -7
EURCHF 18
XRPUSD 69
ETHUSD 87
NZDUSD -9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 23K
BTCUSD -19M
XAUUSD -124K
EURUSD 43K
USDJPY -77K
LTCUSD 3.7K
USDCAD 1.1K
USDCHF 5.1K
GBPJPY 10K
EURJPY 13K
EURNZD 9.8K
GBPNZD 11K
EURAUD -5.5K
CADJPY 9.6K
GBPCAD -442
GBPAUD 222
CHFJPY 4.7K
AUDJPY 7.3K
NZDJPY 2.7K
GBPCHF -3.9K
EURGBP 1.1K
BCHUSD 175K
EURCAD -748
EURCHF 1.6K
XRPUSD 31K
ETHUSD 40K
NZDUSD -877
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 118.62 USD
Worst Trade: -10 207 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +182.11 USD
Massima perdita consecutiva: -10 359.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.09 × 23
Tickmill-Live04
0.19 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
DooFintech-Live 5
0.50 × 6
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.11 × 519
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.14 × 370
339 più
Non ci sono recensioni
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 2.15% of days out of 1161 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
