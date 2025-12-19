- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
223
Profit Trade:
181 (81.16%)
Loss Trade:
42 (18.83%)
Best Trade:
20.63 USD
Worst Trade:
-14.07 USD
Profitto lordo:
317.01 USD (31 613 pips)
Perdita lorda:
-115.82 USD (11 565 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (20.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.46 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
23.65%
Massimo carico di deposito:
1.44%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
7.02
Long Trade:
116 (52.02%)
Short Trade:
107 (47.98%)
Fattore di profitto:
2.74
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
1.75 USD
Perdita media:
-2.76 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-28.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.65 USD (3)
Crescita mensile:
21.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.65 USD
Massimale:
28.65 USD (7.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.16% (28.65 USD)
Per equità:
0.12% (0.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|223
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|201
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.63 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +20.73 USD
Massima perdita consecutiva: -28.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|31.78 × 55
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
50%
0
0
USD
USD
601
USD
USD
7
100%
223
81%
24%
2.73
0.90
USD
USD
7%
1:500